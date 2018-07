Enpa, manifestazione antiabbandono al centro commerciale Il Gabbiano di Savona

Savona. Si tiene oggi, sabato 7 luglio, dalle 9 alle 19, presso l’angolo del volontariato del centro commerciale Il Gabbiano di corso Ricci a Savona, la manifestazione antiabbandono estivo di animali a cura della Protezione Animali e con il supporto di Petreet. I volontari Enpa faranno sensibilizzazione su randagismo, tutela animale e prevenzione dei reati contro gli animali; tema forte, questo, della campagna estiva – il claim recita “Abbandonarmi è un reato! Testimonia” – realizzata gratuitamente dall’agenzia “Rubis&Trubis” per Enpa.

“Censire tali delitti è estremamente difficile, tuttavia sono sempre più numerosi i rinvii a giudizio e i procedimenti penali che arrivano a sentenza di condanna – fanno sapere dall’Enpa – Tra i reati contro gli animali c’è anche l’abbandono (arresto fino a un anno o ammenda da mille a 10mila euro) e si tratta, purtroppo, di uno dei più diffusi. Dati precisi non ce ne sono ma il Ministero della Salute parla, per il 2016, di circa 89mila cani randagi soccorsi sul territorio e affidati, come prevede la legge, a una struttura d’accoglienza”.

Purtroppo non tutti i trovatelli hanno la ‘fortuna’ di essere poi adottati, ma sussiste una linea di tendenza positiva: dalle strutture di ricovero gestite da Enpa in tutta Italia, nel 2017 hanno trovato famiglia più di 15.700 animali (non solo d’affezione) e tra il 2015 e il 2017, a fronte di 97mila animali accolti, l’Enpa è riuscita a farne adottare ben 52.650. A questi vanno aggiunti i cani e i gatti adottati con il progetto Rete Solidale – 3.700 nel 2017 e 2.550 poi nel 2016 – lanciato da Enpa nel 2013 per creare sinergie tra tutte le professionalità e tutte le realtà associative del nostro Paese, soprattutto nel Sud. Con quelle di cani e gatti sono cresciute anche le adozioni (e quindi gli abbandoni) degli “altri” animali: ben 2.850 (conigli, agnelli, caprette, iguane, ecc) tra il 2015 e il 2017.

Contemporaneamente i volontari della Protezione Animali proporranno ai visitatori del supermercato Ipercoop di comprare anche qualche scatoletta di carne, da depositare nel carrello dell’Enpa; tutto il cibo raccolto verrà distribuito per la pappa giornaliera dei tanti gatti che vivono nei cortili e nelle vie cittadine e per i cani bisognosi. La raccolta continua tutti gli altri giorni, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, presso la sede della Protezione Animali in via Cavour 48 r a Savona.