Elezioni Albenga, Distilo non si nasconde: “Onorato di essere un candidato scelto davvero dalla gente”

Albenga. “Ho lanciato alcune idee per far crescere Albenga nei prossimi anni affinché possano diventare parte di un prossimo programma elettorale ed ho riscontrato davvero molta stima da gran parte degli albenganesi. Girando quotidianamente per le strade della città continuo a ricevere attestati di stima e supporto da moltissimi cittadini”. Lo afferma Diego Distilo, ex assessore di Albenga nella giunta Guarnieri, candidato nelle elezioni amministrative di giugno a Ceriale (con Nicolangelo D’Acunto) e pronto a scendere in campo nuovamente ad Albenga l’anno prossimo.

“Questa cosa non può che rendermi felice nel proseguire il cammino condiviso con persone che davvero vogliono far crescere Albenga. Ci stiamo vedendo periodicamente con un gruppo di amici e da settembre renderemo pubblico il direttivo coinvolgendo chiunque voglia portare il contributo a favore della città di Albenga in vista delle prossime elezioni Comunali. Trovare la soluzione ai problemi della città condividendo con la gente comune le giuste strade da percorrere fa parte della nuova politica. Sono finiti i tempi in cui in pochi decidevano le sorti della città senza coinvolgere il popolo” aggiunge Distilo.

“Il contatto costante con i cittadini, non solo in alcuni momenti, è la ricetta giusta per risolvere i veri problemi. Devo ammettere, chi mi conosce lo sa, che personalmente non ho mai avuto grandi difficoltà poiché sono sempre rimasto dove sono nato ovvero in mezzo alla gente. Di fatto Albenga mi ha sempre premiato poiché Sin dalla prima volta che mi candidai ho avuto un enorme consenso elettorale sempre eletto come il terzo più votato in tutta la città!” prosegue il geometra ingauno.

“I temi che ho riscontrato maggiormente sensibili e di maggiore interesse sono sicuramente il lavoro, la sanità, la sicurezza, l’acqua pubblica e lo sviluppo urbanistico sociale della città. Siamo pronti a partire con questa nuova avventura senza ‘capi’ e senza prendere ‘ordini’ da parte di nessuno se non dai cittadini di Albenga veri ‘padroni’ del nostro territorio! Andremo avanti per il bene della città e della gente comune che non ha ‘santi in paradiso’ e devo dire che mi sento davvero onorato di essere un candidato scelto davvero dalla gente e non da logiche di partito o altri tipi di associazionismo. Viva Albenga viva gli albenganesi. A settembre inizieremo molti incontri in tutto il territorio per ascoltare le esigenze delle persone e occuparci dei loro problemi dopodiché chiederemo un confronto con le realtà politiche, se ne avranno il piacere, per capire se può esistere una sinergia amministrativa in caso contrario andremo avanti ugualmente lasciando la Voce Alla Gente” conclude Distilo.