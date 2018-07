Due partite, due vittorie: parte forte la Rari Nantes Savona alle finali nazionali Under 17

Savona. È cominciata nel migliore dei modi l’avventura della Rari Nantes Savona nella finale del campionato nazionale Under 17 in svolgimento nella piscina di Albaro a Genova.

Ieri sera, nel primo incontro, i biancorossi guidati da Federico Mistrangelo hanno battuto il Bogliasco Bene per 10 a 5, mentre questa mattina hanno vinto con la Canottieri Napoli per 13 a 4.

Di seguito i tabellini delle due partite.

Carisa Rari Nantes Savona – Bogliasco Bene 10-5

(Parziali: 1-1, 1-2, 5-2, 3-0)

Carisa Rari Nantes Savona: Da Rold, Grossi 2, Magliano, Zunino, Boggiano, Patchaliev 2, Ghillino 2, Giovanetti, Bertino, Ricci 2, F. Taramasco 1, Caldieri 1, Atzori. All. F. Mistrangelo.

Bogliasco Bene: Di Donna, Pellerano 3, De Windt, Gottardi, Ferrero, Bini 1, G.B. Congiu, Cosso 1, Guidi, Degl’Innocenti, V. Puccio, Cocchiere, G. Congiu. All. Gambacorta.

Arbitri: L. Bianco e Nicolosi. Giudice arbitro: Tedeschi (Genova).

Note. Superiorità numeriche: Savona 1 su 6 più 1 rigore realizzato, Bogliasco 3 su 8. Usciti per limite di falli: Patchaliev a 1’09” dalla fine del quarto tempo.

Canottieri Napoli – Carisa Rari Nantes Savona 4-13

(Parziali: 1-5, 1-2, 1-3, 1-3)

Canottieri Napoli: Fuorto, Zizza 1, Basile, Anello 1, G. Di Martire 1, Telese 1, Bellino, Fraioli, Travaglini, Papa, Sibilio, Tartaro, Sava. All. Massa.

Carisa Rari Nantes Savona: Da Rold, Grossi, Magliano, Zunino, Boggiano 2, Patchaliev 1, Ghillino 3, Giovanetti 1, Bertino, Ricci 2, F. Taramasco 3, Caldieri, Natali 1. All. F. Mistrangelo.

Arbitri: Severo e Minelli. Giudice arbitro: Tedeschi (Genova).

Note. Superiorità numeriche: Napoli 4 su 12, Savona 3 su 3. Usciti per limite falli: Zunino a 4’43” dalla fine del quarto tempo. A 34” dalla fine del primo tempo è stato ammonito per proteste Massa.