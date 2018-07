Due libri per… chi vuole un romanzo da spiaggia e chi guarda la propria vita “da fuori”

La Compagnia dei Lettori è un gruppo nato allo scopo di leggere e parlare di libri condividendo emozioni e riflessioni scaturite da una passione comune. Si riunisce ogni primo martedì del mese alla Feltrinelli di Savona.

Chi desidera partecipare agli incontri, può scrivere a lacompagniadeilettori@gmail.com. In questa rubrica, ogni venerdì, verranno consigliati due libri ad altrettante “categorie” di lettori.

CONSIGLIATO A CHI VORREBBE FERMARSI E OSSERVARE LA PROPRIA VITA DA FUORI

TITOLO: Il primo giorno della mia vita

AUTORE:Paolo Genovese (Ha 51 anni, quindi giovane, studia comunicazione e diventa pubblicitario. Per grazia divina il suo primo cortometraggio fu candidato al David di Donatello…a partire da quel lontano 1998 inizierà a girare una serie di grandi successo che lo porteranno a vincere un premio dietro l’altro)

EDITORE:Einaudi

ANNO: 2018

PAGINE:312

PREZZO: 18 Euro

CITAZIONE: ” – Io quando sto male faccio sempre un gioco, – dice Thomas. – Mi guardo intorno, osservo le persone, quel poliziotto per esempio, – e lo indica con il mento, – quella mamma, quel tassista, quella coppia, e penso che traottanta, cento anni non ci saranno piú, non ci sarà nessuno di loro, ma proprio nessuno. Non ci sarà piú quel bambino con il palloncino di Daffy Duck, né quella donna che litiga al telefono con chi sa chi. Non ci sarai tu e non ci sarò io. Saremo tutti sostituiti da altrettante persone con altrettanti affanni, problemi, speranze, paure. E fra altri cent’anni da altri ancora. E probabilmente seduti su questi scalini ci saranno di nuovo una ragazza che piange e un ragazzo che dice stupidaggini. Pensa quanto siamo sostituibili. Gli occhi di Emily si sono asciugati come pozzanghere al sole. – Però siamo anche un po’ unici, – conclude lui, – perché la nostra storia non sarà mai uguale a quello di nessun altro.”

TRAMA: Emily, Aretha e Daniel hanno ognuno un motivo per essere stanchi di esistere. Napoleon no, in realtà, eppure è più determinato degli altri a farla finita. Un attimo prima che compiano un gesto irrevocabile, uno sconosciuto li convince a stringere un patto: per sette giorni gli mostrerà come continua la vita in loro assenza, come reagiscono amici e parenti; dopo li riporterà al punto di partenza e potranno decidere. Per i quattro comincia così un breve e surreale viaggio nel futuro che li legherà in modo indissolubile e, tra nostalgia della felicità, episodi comici e momenti drammatici, li costringerà a guardare sé stessi e gli altri in modo diverso. Lo sconosciuto sarà capace di farli rinnamorare della vita quando ormai credevano di aver toccato il fondo?

OPINIONE: Emily, Aretha e Daniel hanno ognuno un motivo per essere stanchi di esistere. Napoleon no, in realtà, eppure è più determinato degli altri a farla finita. Un attimo prima che compiano un gesto irrevocabile, uno sconosciuto li convince a stringere un patto: per sette giorni gli mostrerà come continua la vita in loro assenza, come reagiscono amici e parenti; dopo li riporterà al punto di partenza e potranno decidere. Una storia che ti incuriosisce e ti emoziona, l’autore con il suo humour nero riesce a regalarci un libro a tratti esilarante ed esaltante, a volte riflessivo sul senso della vita. Un romanzo surreale ma con la penna leggera di Genovese ti affascina a tal punto da resta attaccato ad ogni singola pagina senza riuscire ad alzare gli occhi. “l primo giorno della mia vita” anche se breve e leggibile in poche ore sotto l’ombrellone ti trasmette un’energia spiazzante che ti fa venir voglia di ricominciarlo appena lo si finisce.

PER LA SERIE: spiaggia, sole e alcool

—————

CONSIGLIATO A CHI VORREBBE UN ROMANZO DA SPIAGGIA

TITOLO: Il club delle lettere segrete

AUTORE: Angeles Donate (Nata a Barcellona, dove vive. Ha studiato giornalismo, collabora con varie riviste e quotidiani e si occupa di comunicazione in ambito sociale. )

EDITORE: Feltrinelli

ANNO: 2015

PAGINE: 352

PREZZO: 9,90 Euro

CITAZIONE: “Le parole non pronunciate sono ancore che ci trascinano verso il fondo.”

TRAMA: È arrivato l’inverno a Porvenir, e ha portato con sé cattive notizie: per mancanza di lettere, l’ufficio postale sta per essere chiuso e il personale verrà trasferito altrove. Sms, mail e whatsapp hanno avuto la meglio persino in questo paesino arroccato tra le montagne.

Sara, l’unica postina della zona, è nata e cresciuta a Porvenir e passa molto tempo con la sua vicina Rosa, un’arzilla ottantenne che farebbe qualsiasi cosa per non separarsi da lei e risparmiarle un dispiacere. Ma cosa può inventarsi Rosa per evitare che la vita di una delle persone che le stanno più a cuore venga stravolta? Forse potrebbe scrivere una lettera che rimanda da ben sessant’anni e invitare la persona che la riceverà a fare altrettanto, scrivendo a sua volta a qualcuno.

Pian piano, quel piccolo gesto innescherà una catena epistolare che coinvolgerà una giovane poetessa decisa a fondare un book club nella biblioteca locale, una donna delle pulizie peruviana, una cuoca un po’ maldestra e tanti altri, rimettendo in moto il lavoro di Sara e creando non poco trambusto fra gli abitanti del piccolo borgo. Perché – come ben sanno tutti quelli che provano un brivido di gioia ogni volta che ricevono posta a sorpresa e che affondano il naso nella carta per sentirne il profumo – una lettera tira l’altra, come un bacio. E può cambiare il mondo.

OPINIONE: “Il club delle lettere segrete” è la storia di una postina rimasta senza lavoro perché nessuno scrive più lettere e di un piccolo paesino che si mobilita per salvarla. Una catena epistolare che fa riaffiorare vecchi segreti e dà il via a nuove amicizie e nuovi amori. Un romanzo pieno di gioia e solarità, per tutti quelli che credono che un piccolo gesto possa cambiare il mondo. Una storia leggera a tratti cade nel banale con personaggi stereotipati ma adatta all’estate da leggere sotto l’ombrellone. La scrittura a tratti è un po’ lenta e non approfondisce nella giusta maniera la storia però per chi ama le storie allegre e dall’happy ending questo romanzo è l’ideale.

PER LA SERIE: Sole, spiaggia, mojito (tanto) e libro

