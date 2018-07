Due libri per… chi non perde mai la speranza e gli amanti dei gialli non tradizionali

La Compagnia dei Lettori è un gruppo nato allo scopo di leggere e parlare di libri condividendo emozioni e riflessioni scaturite da una passione comune. Si riunisce ogni primo martedì del mese alla Feltrinelli di Savona.

Chi desidera partecipare agli incontri, può scrivere a lacompagniadeilettori@gmail.com. In questa rubrica, ogni venerdì, verranno consigliati due libri ad altrettante “categorie” di lettori.

CONSIGLIATO A CHI NON PERDE MAI LA SPARANZA

Titolo: La cena dei segreti

Autore: Care Santos

Anno: 2018

Pagine: 400

Prezzo: 18 euro

LA NOSTRA OPINIONE: Estate 1950. Un collegio di suore. 5 amiche. Un gioco: “Obbligo o Verità”. Una notte che cambierà per sempre le loro vite. Questo romanzo racconta le storie di 5 ragazze, dai loro punti di vista dall’adolescenza all’età adulta: vite piene di imprevisti, problemi, disavventure, scheletri nell’armadio, sguardi che si affacciano ancora sul passato e troppi segreti.

30 anni dopo si ritrovano per una cena tutte insieme al ristornate di una di loro per affrontare i conti lasciati ancora in sospeso e confrontare le loro vite cambiate per poi scoprire che i loro destini si intrecciano. Un libro interessante e piacevole che ti coinvolge dalla prima pagina e si legge tutto d’un fiato. Testo ben scritto e molto scorrevole e leggero anche se il finale è un po’ scontato rispetto all’originalità del racconto è un libro che consigliamo di leggere.

CITAZIONE: “[…] è l’«effetto metà vita», quel momento in cui si cerca una svolta personale, per riconciliarsi con se stessi e per pagare i propri debiti umani.”

CONSIGLIATO AGLI AMANTI DEI GIALLI NON TRADIZIONALI

Titolo: Il grande sonno

Autore: Raymond Chandler

Anno: 1939

Pagine: 277

Prezzo: 9 euro

LA NOSTRA OPINIONE: L.A. anni 30. Un detective cinico e dalla battuta pronta. Una ricca famiglia ricattata. Questi gli ingredienti dell’opera prima di Chandler. Trattasi di un poliziesco freddo, che gravita intorno alla figura dell’investigatore privato Marlowe, vero eroe in quanto uomo comune, nonché irrinunciabile amante del giusto. Un susseguirsi di ironiche tristezze scoraggiate e di improvvise fiammate tipiche del giallo d’azione, ma tutto descritto con eleganza curata, creatività e invenzione che superano nell’insieme lo sfondo di una trama ben pensata. Un gioiello di scrittura e intelligenza. Mai una frase di troppo con una scrittura ricercata che non cade nel banale con questo romanzo conosciamo e apprezziamo al meglio Raymond Chandler.

CITAZIONE: “Cosa importa dove si giace quando si è morti? In fondo a uno stagno melmoso o in un mausoleo di marmo alla sommità di una collina? Si è morti, si dorme il grande sonno e ci se ne fotte di certe miserie. L’acqua putrida e il petrolio sono come l’aria per noi. Si dorme il grande sonno senza preoccuparsi di essere morti male, di essere caduti nel letame.”

CURIOSITA’ SULL’AUTORE: Raymond Chandler: Nel 1932 il licenziamento lo porta ad una crisi esistenziale ed economica, ma in questa crisi nera trova una sorta di “disperazione rabbiosa e speranzosa”, una rabbia che gli fa dire “io sono vivo, attraverso la pagina, attraverso il racconto”. Iniziò a scrivere pulp fiction per guadagnarsi da vivere e pubblicò il suo primo racconto “I ricattatori non sparano” nel 1933, all’età di quarantacinque anni, sulla rivista Black Mask, una rivista che pubblicava racconti di vita vissuta, di indagini della strada, pieni di azione, con inseguimenti, con casi risolti con “pugni e pistole”. Nel 1939 pubblica il suo primo romanzo, Il grande sonno, dove compare per la prima volta il detective Philip Marlowe, che si muove in una Los Angeles bella e corrotta del decennio degli anni ’30.

