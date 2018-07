Due giorni di gusto ligure a Vendone

“Liguria del gusto e quant’altro” è il titolo di questa rubrica curata da noi, Elisa (alla scrittura) e Stefano (alle ricerche), per raccontare i gusti, i sapori, le ricette e i protagonisti della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici.

Vendone, piccolo comune dell’entroterra di Albenga, festeggia i 40 anni della costituzione del gruppo Ana da venerdì 20 a domenica 22 luglio. Lo fa con una tre giorni dedicata alla Memoria (i soci hanno rimesso a nuovo l’area del Monumento ai Caduti), alla cultura e alla festa, come da tradizione.

Si comincia questa sera, venerdì 20, alle 21, al Parco delle Sculture di Castellaro, sotto l’ombra lunare della Torre di avvistamento, con tre corale di prestigio: Coro Monte Greppino, Coro Sulle Note del Lago e Coro Alta Val Bormida.

La festa degli Alpini continua domenica alle 9 con il ricevimento dei gruppi Ana presso il piazzale degli Alpini e colazione alpina e con le celebrazioni. Per la gola, invece, la Festa della Montagna prenderà il via sabato alle 19,30 con l’apertura degli stand gastronomici mentre, alle 21,30, serata danzante con Loris Gallo. Domenica apertura degli stand gastronomici alle 12,30 (riapertura serale alle 19,30) e ballo alle 21,30 con Orchestra Emanuela Bongiorni.

Nel menù i piatti della tradizione come il coniglio alla vendonese, le lumache du Briccu, il pan fritto di Nunzia e Lina, i mitici ravioli, la polenta, il pesto, le grigliate. I vini sono quelli del territorio (e non solo). Ci saranno, come sempre, gli stand dei produttori locali, dall’olio dei frantoi Bronda e revello, ai formaggi di Seno e Revello, ai vini di Claudio Vio, allo zafferano della Crosa, novità di gusto di Vendone così come l’aglio dell’azienda Andrea Ciocca.

