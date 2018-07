Albenga. La danza è vacanza con il Roma Talent Stage 2018, la quattro giorni di studio con maestri famosissimi nel campo della danza come Alessandra Celentano, per la danza classica, Veronica Peparini, per il contemporaneo, Kledi Kadiu per il modern-jazz e Rita Pivano per il musical.

Per il secondo anno, i talentuosi bimbi ingauni Alice e Alessandro Ricotta Lazzara, nei giorni scorsi sono andati in trasferta nella capitale, per danzare con i professionisti di Amici: Martina Nadalini, Roberto Carrozzino, Fabrizio Prolli, Simone Nolasco, Veronica Peparini, Elena D’Amario.

I ragazzi albenganesi si sono sfidati con i loro compagni d’avventura, oltre duecento bambini tra junior e senior, dando dimostrazione delle loro abilità, alla presenza di una giuria di esperti e delle loro famiglie, ricevendo direttamente da Fabrizio Prolli la prestigiosa borsa di studio per partecipare il prossimo anno al Roma Talent Stage edizione 2019.

Alice e Alessandro, danzando con impegno ed umiltà, hanno dimostrato cosa significhi per loro la felicità e hanno avuto occasione per crescere come ballerini ricevendo ulteriori elementi per migliorare i loro movimenti con altri maestri rispetto a quelli che li seguono tutto l’anno.