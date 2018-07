Dreams Festival, Giovanni Allevi fa tappa a Loano con il suo “Equilibrium Tour”

Loano. Sabato 4 agosto, alle 21.30, Giovanni Allevi sarà il protagonista del terzo concerto del Dreams Festival, la rassegna di grandi eventi promossa dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano e curata da Dimensione Eventi con la direzione artistica di Ivan Fabio Perna che per tutta l’estate animerà le serate del Giardino del Principe.

I biglietti sono disponibili in vendita con il circuito Ticket One (on-line su www.ticketone.it ed in tutti i punti vendita affiliati) o presso il Mondadori Bookstore di via Garibaldi 150, che è aperto tutti i giorni in orario continuato dalle 9 alle 20 e dalle 21 alle 23.30 (al sabato sera chiusura alle 24); per informazioni contattare il numero 019 675848 o inviare una mail a mondadoriloano@gmail.com.

Giovanni Allevi torna a calcare i palcoscenici di tutta Italia con una nuova grande tournée di pianoforte e archi composta da 20 tappe: è “Equilibrium Tour”, che prende il nome dal suo ultimo progetto discografico “Equilibrium” in uscita il prossimo 20 ottobre. Sul palco l’artista ed il suo pianoforte saranno accompagnati da tredici selezionati archi dell’Orchestra Sinfonica Italiana. Un’inedita e intima formazione che darà vita alle magiche note dell’ultimo album di studio di Allevi. “Equilibrium Tour” attraverserà tutta la penisola anche nel 2018.

Allevi, in equilibrio perfetto tra “compositore, pianista e direttore d’orchestra”, durante il concerto assumerà (col carisma e la leggerezza che lo contraddistinguono) tutti i diversi ruoli attraverso una scaletta che vedrà alternare le atmosfere seducenti delle nuove composizioni e i brani più celebri della sua ventennale carriera.

Per maggiori informazioni sullo spettacolo è possibile contattare Dimensione Eventi al numero 011/2632323 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19).