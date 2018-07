Loano. Prosegue “Orizzonti di scena”, il cartellone di spettacoli teatrali che si inserisce nell’ambito della rassegna “Dreams Festival” promossa dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano e curata da Dimensione Eventi con la direzione artistica di Ivan Fabio Perna. Martedì 31 luglio alle 21.30 l’arena estiva del Giardino del Principe ospiterà una delle compagnie di danza più interessanti del panorama italiano: si tratta del “Balletto di Siena”, che porterà in scena lo spettacolo “Live Art”.

Fondato dal coreografo Marco Batti, il “Balletto di Siena” è una dinamica realtà artistica, i cui spettacoli affiancano accuratezza tecnica e uno stile di movimento carico di eleganza e passione. Ad oggi la compagnia conta elementi provenienti da tutto il mondo e ha al suo attivo ben venti produzioni. Grazie alle forti basi tecniche e interpretative dei suoi danzatori, il Balletto di Siena porta in scena ed alterna, senza soluzione di continuità, produzioni classiche e nuovi spettacoli dal linguaggio prettamente contemporaneo.

Al pubblico di Loano la compagnia dedica una serata che vede protagonisti alcuni dei più famosi passi a due tratti dal grande repertorio: da “Don Chisciotte” a “La Bella Addormentata”, da “Lo Schiaccianoci” a “Il Corsaro”, in un susseguirsi di indimenticabili momenti di danza. Questo spettacolo, portato in scena con successo in teatri e arene di tutta Italia, non potrà non farsi apprezzare dal pubblico in vacanza in Liguria, che a mare e relax desidera sicuramente unire coniugare una piacevole serata di spettacolo a cui partecipare insieme a tutta la famiglia. Anche quest’anno l’arena estiva del Giardino del Principe è sinonimo di estate, divertimento, cultura.

I biglietti sono disponibili in vendita con il circuito Ticket One (on-line su www.ticketone.it ed in tutti i punti vendita affiliati) o presso il Mondadori Bookstore di via Garibaldi 150, che fino al 3 settembre è aperto tutti i giorni in orario continuato dalle 9 alle 20 e dalle 21 alle 23.30 (al sabato sera chiusura alle 24); per informazioni contattare il numero 019 675848 o inviare una mail a mondadoriloano@gmail.com.