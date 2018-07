Savona. Il corpo senza vita di una donna di 98 anni è stato ritrovato questa mattina sulle scale di un condominio di via Traversagni, a Villapiana.

A fare la macabra scoperta alcuni residenti. Immediato l’intervento sul posto dei medici del servizio sanitario d’emergenza e di un equipaggio della Croce Bianca di Savona, ma al loro arrivo l’anziana era già deceduta.

Foto 2 di 2



Sul posto anche la polizia per i rilievi del caso. Secondo quanto ricostruito finora, al momento l’ipotesi più probabile è che la donna sia uscita di casa per qualche ragione nella notte (magari per chiedere aiuto per un malore) e abbia perso l’equilibrio, precipitando dalle scale.