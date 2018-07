Domenica la Chicchiricchì Run d’Estate a Borgio Verezzi

Borgio Verezzi. Domenica 22 luglio alle ore 8 torna l’appuntamento “più salutare dell’estate”, la Chicchiricchì Run d’Estate, allenamento di gruppo organizzato dalla ASD RunRivieraRun, con una decina di appuntamenti durante l’arco dell’anno, che da quattro anni fa correre e camminare turisti e non lungo la Riviera.

L’allenamento di gruppo si svolgerà a Borgio Verezzi con partenza e arrivo dai Bagni Lido. Il percorso sarà accessibile a tutti e non ci saranno salite, per cui si può partecipare con qualsiasi livello di preparazione.

I runners compieranno un percorso di 8 chilometri circa, mentre i camminatori di 6 chilometri, da Borgio Verezzi a Finale Ligure e ritorno. Ci saranno gli angels RunRivieraRun insieme al gruppo che indicheranno il percorso.

Le iscrizioni sono aperte sul lungomare di Borgio Verezzi, davanti ai Bagni Lido, dalle ore 7. La partenza dell’allenamento è prevista alle ore 8 per dar modo di arrivare ai molti atleti che provengono da fuori zona e di partecipare all’evento.

La partecipazione è ad offerta libera per il progetto Socializzazione e Benessere. Quindi, nessun tempo cronometrico, nessuna classifica, solo la voglia di correre insieme e di divertirsi.

Al termine dell’allenamento sarà offerta la colazione a tutti i partecipanti dai Bagni Lido e ci sarà la possibilità di fare un tuffo in mare grazie alla proprietaria dei Bagni Lido, Fernanda Ferrabone, una runner tenace che ha partecipato a competizioni nazionali ed internazionali tra cui la Maratona di New York per la quale è stata premiata dal Comune di Borgio Verezzi che patrocina l’evento insieme all’Associazione Bagni Marini Borgio Verezzi. Alla fine premi ad estrazione.

Il prossimo appuntamento della Chicchiricchì Run sarà a Prato Nevoso, in provincia di Cuneo, domenica 12 agosto; poi a Pietra Ligure mercoledì 15 agosto per il Ferragosto.