Domani sera a Savona fiaccolata antifascista a Villapiana: l\'appello dell\'ARCI

L’ARCI Savonese sostiene ed aderisce con convinzione alla fiaccolata antifascista e antirazzista che si terrà lunedì prossimo, 16 luglio, a Villapiana con concentramento alle 20:30 in Via Verdi presso la SMS XXIV Aprile Macchinisti e fuochisti, aderente ARCI Savona, e partenza alle ore 21.

“L’ARCI provinciale vuol essere a fianco dei cittadini del quartiere di Villapiana che si oppongono all’organizzazione fascista e razzista di Casa Pound e all’apertura di una loro sede – fanno sapere dalla presidenza – L’ARCI condivide la scelta delle organizzazioni democratiche del quartiere, da sempre cuore delle lotte antifasciste durante e dopo il famigerato ventennio, che si sono giustamente mobilitate contro l’insediamento di Casa Pound in Villapiana. Si tratta di una vera e propria provocazione per l’intera città di Savona, Medaglia d’Oro al Valore Militare per la Resistenza”.

“Già negli anni 70 ci fu un tentativo, con la stagione delle bombe, di fare di Savona un laboratorio dove portare avanti la strategia della tensione a sfondo fascista, strategia che poi tragicamente si sviluppò in altre città italiane. In allora i savonesi seppero rispondere con una grande partecipazione democratica a difesa dei valori antifascisti della propri città. Si costituirono infatti ronde notturne a difesa dei cittadini dei vari quartieri e dei luoghi più sensibili. Fu allora una grande lezione che i savonesi diedero all’intero Paese”.

“I cittadini di Savona e le loro strutture democratiche sapranno anche oggi impedire che organizzazioni che si richiamano ai disvalori del fascismo, a cominciare dal razzismo, possano attecchire in città” afferma la Presidenza provinciale ARCI Savona.

“Le basi sociali aderenti ARCI sono quotidianamente impegnate in attività basate sulla solidarietà – che non ha nazionalità e colore, sull’inclusione, sulla giustizia sociale e sulla partecipazione attiva dei cittadini, elemento indispensabile, assieme alla cultura e alla conoscenza, per sconfiggere il rigurgito fascista e razzista. Speriamo che molti e molte savonesi decidano di partecipare alla fiaccolata di domani” conclude la Presidenza ARCI.