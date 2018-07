Domani sera alla SMS Generale di Savona: \"La politica di capri espiatori\"

Domani sera, venerdì 27 luglio, dalle ore 21:00 l’Assemblea permanente “Villapiana Antifascista e Antirazzista”, in collaborazione con la SMS Generale ed il Comitato Provinciale ARCI Savona, organizza l’incontro “La politica dei capri espiatori” con Mimmo Lombezzi e Nicola Stella.

La balcanizzazione della politica nell’estate del ’95 ha prodotto il peggior massacro commesso in Europa dopo la seconda guerra mondiale: SREBRENICA, 8000 fucilati dai 15 ai 75 anni. A partire da un filmato girato 20 anni dopo il massacro, Mimmo Lombezzi e Nicola Stella parleranno di come si trasforma il vicino in “NEMICO”.

Oggi come allora, costruire un nemico è una scorciatoia molto pericolosa verso la costruzione di un’identità e l’acquisizione del consenso. Prima i “terroni”, poi i “rom”, i “musulmani”, i “negri”, gli “immigrati”: come entra l’odio nel nostro quotidiano, nella nostra città, nel nostro quartiere?

Appuntamento domani sera, Venerdi 27 luglio alle 21 , presso la SMS GENERALE di Via San Lorenzo 25r a Savona.