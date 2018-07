Domani sera alla Raindogs House (Savona): SEM – “Anche Se” Release Party

Venerdì 27 luglio dalle 19 “Release Party” alla Raindogs House di Savona, aderente ARCI Savona, SEM (Samuele Puppo) presenterà “Anche Se” primo singolo di un nuovo progetto musicale maturato in un anno di studio e ricerca.

Dopo essersi fatto conoscere e apprezzare sul territorio nazionale, prima come chitarrista e poi come compositore, SEM ha deciso di abbandonare la scrittura in inglese e intraprendere un nuovo percorso con testi in italiano e una ricerca musicale sfociata in quello che viene attualmente definito Indie Pop e che trova riscontri in giovani cantautori europei come Rex Orange County e Boy Pablo.

“Anche Se” è frutto della collaborazione tra il giovane cantautore (classe 1998), Nicola Arecco, Zibba e l’etichetta discografica Platonica. Dopo la presentazione del precedente EP con “Sam & The Band”, SEM ritorna sul palco della Raindogs House per un concerto in compagnia di Nicola Arecco (già batterista nella precedente formazione), Chantal Saroldi, Arianna Astegiano. Oltre alla band di SEM, apriranno il “Release Party”: Healness, alias Daniele Valanzola (alternative rock); Beingmoved (lo-fi/folk/alternative), progetto di Andrea e Edoardo Nocco.

L’ingresso, in piazza Rebagliati 1, è gratuito con tessera ARCI.