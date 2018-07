“Dodici ore per il Gaslini”: a Pallare una giornata di attività per sostenere le famiglie dei piccoli pazienti oncologici

Pallare. Un dolore che non si affievolirà mai, quello di mamma Giusy e papà Giancarlo Orsi, che nove anni fa hanno perso Giacomo, uno dei loro tre figli a causa di un male incurabile, ed è per questo che per aiutare le famiglie che vivono una realtà drammatica nei reparti oncologici la “band degli orsi” continua a sostenere il Gaslini dove ha vissuto mesi nella vana speranza di uscire da quell’incubo.

È in programma domani, dalle ore 10, alla scuderia “Le Poiane”, l’iniziativa benefica che vede la collaborazione di numerose imprese e associazioni valbormidesi, oltre che del dottor Bruschettini, vulcanico pediatra in pensione che continua a dare conforto alle famiglie più sfortunate. “12 ore per il Gaslini” ha lo scopo di sostenere l’acquisto di unità abitative per i genitori che devono accudire i figli durante i lunghi ricoveri nell’ospedale genovese e dove gli affitti anche per una sola stanza hanno spesso costi proibitivi.

La giornata di domani, 21 luglio, prevede il nono torneo di calcio memorial Giacomo Orsi, la camminata trofeo delle Poiane, gran galà cinofilo, sfilata di moda, rappresentazione storica, musica, stands gastronomico con le pro loco di Cosseria, Plodio, Piana Crixia e l’Asd canottaggio di Osiglia a partire dalle ore 19. Dodici ore di attività sportive e ricreative e il ricavato, al netto delle spese, andrà tutto in beneficenza.