Divieto di balneazione a Laigueglia, ordinanza del sindaco: “Chiedo scusa per il disagio”

Laigueglia. A seguito di alcuni prelievi di Arpal, è stata emessa dal sindaco di Laigueglia Roberto Sasso Del Verme una ordinanza di divieto di balneazione nel tratto di mare compreso tra i bagni Laigueglia e il centro sportivo del Golfo, circa 300 metri.

Il provvedimento del primo cittadino laiguegliese è stato reso necessario dopo i riscontri di laboratorio, tuttavia non mancano le polemiche per il fatto che i prelievi sono stati effettuati subito dopo il violento temporale che si è abbattuto sulla cittadina, portando con sé materiali e altro in mare, con i parametri fisiologicamente “sballati”.

E naturalmente per la Laigueglia, in piena stagione estiva, il divieto di balneazione rappresenta una vera e propria mazzata: “Chiedo scusa a tutti i cittadini e turisti di Laigueglia, si tratta solo di una questione formale: le controanalisi dimostreranno con certezza la pulizia delle nostre acque, di questo ne siamo sicuri”.

“D’altronde, dopo il maltempo, abbiamo dovuto effettuare pulizia di strade e tombini e altro ancora, ora la legge è cambiata, con le le analisi che si possono effettuare subito senza le 48 ore che erano previste a seguito di una ondata di maltempo” spiega il sindaco.

“Voglio tranquillizzare e rassicurare tutti che il problema sarà risolto a breve e non ci saranno intoppi per la stagione estiva” conclude Sasso Del Verme.