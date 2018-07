Discarica abusiva a Cisano sul Neva scoperta dai carabinieri: scatta il sequestro dell’intera area

Cisano Sul Neva. Il personale della stazione carabinieri forestale di Zuccarello, supportato dalla stazione carabinieri forestale di Albenga, ha proceduto al sequestro di un’area situata nella zona industriale del Comune di Cisano sul Neva, dove erano in corso dei lavori di interramento ed occultamento di un’ingente quantitativo di rifiuti, derivanti da attività edile, mediante copertura con materiale stabilizzato e successiva asfaltatura.

La zona era già stata oggetto di un precedente controllo il 16 giugno scorso, quando erano state già evidenziate irregolarità sulla gestione di tale materiale, che veniva riutilizzato come riempimento ed interrato nel piazzale ricavato dalla costruzione di un muro.

Allora, però, non risultando evidenti danni o pericoli per le risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche, era stata avviata la procedura della “prescrizione asseverata”, che prevedeva il risanamento dell’area mediante asportazione dei rifiuti ed il successivo conferimento degli stessi in un impianto autorizzato.

I carabinieri forestale, invece, hanno rilevato che, anziché ottemperare alle prescrizioni impartite, il titolare della proprietà ha continuato a cercare di interrare definitivamente i rifiuti, occultandoli mediante la copertura in asfalto del piazzale ottenuto. Dopo aver informato la magistratura, i militari hanno proceduto a fermare i lavori e a sequestrare l’intera area, togliendola così dalla disponibilità del trasgressore, già indagato.