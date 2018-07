Finale Ligure. Sabato 14 luglio, con partenza da piazza Porta Testa a Finalborgo alle ore 20, si è svolta con successo in un clima di festa la sesta edizione della Borgo by Night Running, con quasi trecento podisti al via che si sono dati battaglia lungo i 5 chilometri all’interno ed all’esterno delle mura del borgo medievale.

Sotto un improvviso scroscio d’acqua si è imposto Denis Capillo dei Sanremo Runners che ha completato il tragitto, per l’esattezza di 4,78 chilometri, in 16’50”; secondo Silvio Braida della GDS Valtanaro in 16’56”, terzo Alessandro Benati dell’Atletica Cogne in 17’10”.

di 20 Galleria fotografica La Borgo by Night Running









A seguire, 4° Alessandro Arnaudo (Castagnitese) 17’43”, 5° Alessandro Castagnino (Foce Sanremo) 17’43”, 6° Alessandro Ferrua 17’47”, 7° Daniel Polizzi (Riviera Triathlon) 18’13”, 8° Matteo Cafiero (GDS Valtanaro) 18’16”, 9° Hamza Souhmade (Foce Sanremo) 18’23”, 10° Andrea Manzotti (Atletica dell’Ovest) 18’23”, 11° Giovanni Clavarino 18’24”, 12° Fabio Segalerba 18’27”, 13° Mirko Ferrando (Atletica Ceriale San Giorgio) 18’30”, 14° Manuel Stroppa (Val Maremola) 18’36”, 15° Simone Delmonte (RunRivieraRun) 18’37”, 16° Massimo Cravanna (Maratoneti Genovesi) 18’38”, 17° Nicolò Reghin (Atletica Ceriale San Giorgio) 18’39”, 18° Luca Condio (Atletica Strambino) 18’50”, 19° Oscar Correnti 18’51”, 20° Fabrizio Fossati (Run&Motion) 19’00”.

In campo femminile vittoria di Miriam Bazzicalupo della Foce Sanremo in 19’10”; seconda Giorgia Murdolo della Podistica Torino in 20’14” e terza Clara Rivera dell’Atletica Cairo in 20’37”.

Poi, 4ª Chiara Amerio (RunRivieraRun) 21’02”, 5ª Eleonora Serra (Arcobaleno) 21’12”, 6ª Anna Alessandra Trasino (Sandro Calvesi) 21’13”, 7ª Giorgia Ferro (Maremontana) 21’21”, 8ª Elisa Vitton Mea (Atletica Cogne) 21’46”, 9ª Camilla Valsecchi Ratto (Atletica Lecco) 22’01”, 10ª Daniela Prato (Atletica Cairo) 22’24”.

La gara è stata portata a termine da 283 partecipanti, di cui 194 maschi e 89 femmine.

Nelle singole categorie anagrafiche, nelle quali non sono stati conteggiati i primi dieci e le prime dieci in assoluto, vittorie in campo maschile di Giovanni Clavarino (JSM), Fabio Segalerba (SM35-44), Gilberto Fracchia (SM45-54), Cirino Bacconi (Cambiaso Risso Running Team, 19’08”, SM55-64) e Nicola Lazzaro (DLF Asti, 23’22”, SM65 e oltre), in campo femminile di Anita Cauteruccio (RunRivieraRun, 24’10”, JSF), Francesca Parodi (Albenga Runners, 24’04”, SF35-44), Veronica Lucchina (22’28”, SF45-54), Fernanda Ferrabone (RunRivieraRun, 24’42”, SF55-64) e Immacolata Fersini (Runners Loano, 34’21”, SF65 e oltre).

La gara di Finalborgo ha confermato il suo fascino, con le iscrizioni e le premiazioni all’interno del primo chiostro del complesso monumentale di Santa Caterina, la partenza e l’arrivo in piazza Porta Testa, la nuova piazza di ingresso del borgo, la folla numerosa che acclama gli atleti, la strada romana, la salita verso Castel San Giovanni, i numerosi premi, sia assoluti sia di categoria e i bellissimi premi ad estrazione.

L’evento è stato organizzato dall’Asd RunRivieraRun in collaborazione con il Comune di Finale Ligure, con il supporto di Finalborgo.it, la collaborazione di Polisportiva del Finale, il presidio del percorso di Aib Finale Ligure, Associazione Carabinieri Finale Ligure e Croce Verde di Finalborgo, oltre agli immancabili Angels RunRivieraRun. I premi sono stati offerti da Noberasco, storico marchio legato alla RunRivieraRun e da Giovannacci Caffè, che ha sempre appoggiato le manifestazioni proposte dalla RunRivieraRun e che dal 2017 è diventato uno dei main sponsor di tutte le gare del progetto RunRivieraRun HalMarathon del 28 ottobre prossimo. Le maglie sono state marchiate Asd RunRivieraRun, Bar Gelateria Centrale di Finalborgo e Bagni Lido di Borgio Verezzi.

I premi ad estrazione sono stati offerti da realtà produttive di Finalborgo e Borgio Verezzi, a prova del supporto che il territorio fornisce ai progetti ASD RunRivieraRun per la valorizzazione del territorio attraverso lo sport e le attività legate al benessere e alle “buone prassi” per la salute delle persone: Ristorante Ai Torchi, U Panetè du Burgo (panificio Cassullo), Ciro e Gabriella, Monica Idee Regalo, Gustoo.it e le due ceste degli associati di Finalborgo.it, Macelleria Gastronomia Daniela a Varigotti e il Bar dei Bagni Lido di Borgio Verezzi. Gli sponsor delle tune-up, oltre a Noberasco e Giovannacci Caffè, sono Decathlon, Alisea Casanova Acque Minerali e Fondocasa Consulenti Immobiliari.

Di seguito la classifica completa.