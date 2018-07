Davide Sancinito prolunga il rapporto con l’ Albissola

Savona. Davide Sancinito continuerà a giocare con la maglia (numero 4) dell’Albissola.

La tanto attesa firma del capitano è arrivata, per la felicità di mister Fabio Fossati, della società e di tutti i tifosi dell’Albissola.

Capitan Sancinito corona il sogno di giocare in Serie C, frutto dei tanti sacrifici fatti in ogni allenamento, che gli hanno permesso di diventare un fior di giocatore.