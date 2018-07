Davide Balestrero passa dal Savona all’Albissola

Savona. Davide Balestrero è un nuovo centrocampista dell’ Albissola, che lo ha prelevato dal Savona.

Balestrero (classe ’95) ha in precedenza giocato con le maglie di Lavagnese, Sestri Levante, Novese, Monopoli, Vibonese e Savona.

Dopo l’arrivo di Rossini, ecco il secondo rinforzo, che il direttore sportivo Andrea Mussi mette a disposizione di mister Fabio Fossati.

Mussi è in contatto con Sampdoria e Genoa per vedere se esistono le possibilità di portare alcuni giocatori in riva al Sansobbio, mentre per il fine settimana dovrebbe essere comunicata la lista dei giocatori che saranno riconfermati.