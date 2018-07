Savona. Ai campionati italiani di danza sportiva che si sono tenuti a Rimini, sabato 7 luglio nell’Arena Rossa è stato il turno del settore paralimpico della Fids. Grande attesa per le competizioni degli atleti che hanno gareggiato in tutte le disabilità sportive di appartenenza.

Sono 188 le coppie in gare e 17 i gruppi, sei le disabilità che rappresentano e compongono il settore paralimpico della Federazione. Presenti a Rimini 15 regioni su 19 (Piemonte e Valle d’Aosta sono accorpate). Quelle con il maggior numero di partecipanti sono il Lazio, la Campania e la Liguria. Sono numeri da record a testimonianza di una crescita veramente eccezionale.

Sei le disabilità in gara: il WheelChair Dance Sport, disciplina di classe internazionale dove hanno partecipato l’attuale campione e vicecampione italiano che saranno i rappresentanti dell’Italia per i prossimi campionati europei di ottobre in Polonia e per il campionato mondiale del 2019.

Nello stesso giorno gli sportivi delle classi Dir (Disabilità Intellettive Relazionali), Div (Disabilità Visiva), Du (Disabilità Uditiva), Dfm (Disabilità Fisico Motorie) e Dce (Danza in Carrozzina Elettronica).

Questi i risultati ottenuti dagli atleti della provincia di Savona.

Semplicemente Danza Savona

Chiara Bruzzese nel Solo wheelchair showdance: 1° posto

Chiara Bruzzese e Davide Mori Romeo nel Combi wheelchair showdance: 1° posto

Chiara Bruzzese e Licia Garelli nel Combi same wheelchair showdance: 3° posto

Francesca Auxilia e Matteo Negro nel Combi danze latine Div: 1° posto

Luisella Frumento e Fabrizio Pani nel Combi danze standard Div: 2° posto

Luisella Frumento e Gianni Gottardi nel Combi showdance Div: 1° posto

Attimo Danza Loano

Enrico Gazzola nel Solo wheelchair showdance: 1° posto

Enrico Gazzola e Chiara Bruzzese nel Duo wheelchair showdance: 1° posto

Enrico Gazzola e Davide Mori Romeo nel Combi wheelchair showdance: 2° posto

Enrico Gazzola e Lorella Brondo nel Combi wheelchair showdance: 2° posto