Dalla Camera di Commercio contributi per creare imprese innovative

Savona. Aiutare a realizzare iniziative imprenditoriali innovative nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione applicate alle filiere della nautica del turismo e dell’energia. Questo l’obiettivo del bando della Camera di commercio Riviere di Liguria di Imperia, La Spezia e Savona a valere sul progetto Retic, cofinanziato dal programma transfrontaliero Italia-Francia Marittimo 2014-2020, che mette a disposizione contributi finalizzati all’accesso a servizi di consulenza e assistenza qualificata per l’elaborazione e lo sviluppo di progetti imprenditoriali e per la partecipazione a eventi di network, matching e trasferimento tecnologico.

Possono presentare domanda le persone fisiche che abbiano intenzione di costituire un’impresa oppure le imprese costituite da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Le spese ammissibili a contributo sono rappresentate da servizi di consulenza per la validazione del business model, assistenza allo start up, redazione del business plan e servizi di assistenza qualificata per lo sviluppo del progetto imprenditoriale (supporto all’innovazione tecnologica di prodotto e processo; supporto all’introduzione di nuovi prodotti; progettazione per innovazione di prodotto e di processo produttivo; servizi tecnici di sperimentazione (prove e test); supporto al miglioramento organizzativo (incluso temporary management); servizi di miglioramento dell’efficienza delle operazioni produttive; supporto alla certificazione; supporto allo sviluppo di reti distributive, all’innovazione commerciale o alla promozione di prodotti; servizi di valorizzazione della proprietà intellettuale; servizi specialistici per l’internazionalizzazione delle imprese; servizi specialistici di assistenza per accesso ai programmi agevolativi nazionali ed europei; servizi specialistici di supporto all’evoluzione finanziaria). I contributi possono essere richiesti anche per l’acquisizione di spazi e servizi (allestimento, utenze, traduzione, ecc.) per la partecipazione ad eventi di network, matching e trasferimento tecnologico nell’ambito dei territori oggetto del Programma Interreg Italia – Francia Marittimo 2014-2020.

Il contributo concedibile è pari all’80 per cento della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 3.500 euro al netto dell’Iva. La domanda deve essere presentata con invio all’indirizzo Pec cciaa.rivlig@legalmail.it entro le 24 del 15 ottobre 2018.

Bando e modulistica sul sito www.rivlig.camcom.gov.it / sezione Progetti europei / Progetto RETIC alla pagina http://www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Page/t04/view_html?idp=1882.