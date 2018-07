Da un mese senza acqua e gas: lo sfogo di una cittadina di Borgio Verezzi

Borgio Verezzi. Da un mese è senza acqua e gas. A racocntare la sua odissea è una cittadina di Borgio Verezzi che si è ritrovata senza utenze domestiche.

“Sono in attesa del riallaccio del gas dal 25 giugno, data in cui ho regolarizzato il pagamento di una bolletta dimenticata di pagare nei termini, intestata ancora alla mia defunta madre. Da quella data a oggi ho avuto parecchi colloqui telefonici con operatori ‘molto garbati’ che promettono di intervenire tempestivamente sollecitando il riallaccio manuale” spiega la signora residente a Borgio Verezzi.

“Scuse su scuse. Mille solleciti per ingannare l’attesa del nulla. Appuntamenti fantasma in cui non si presenta nessuno: ‘Signora, purtroppo capita spesso che non vengano’. Un mese senza acqua calda e gas. Doccia e pasti freddi. Un’indecenza” conclude la cittadina arrabbiata.