Da Mercoledì prossimo sul Priamar di Savona: la 7° edizione de\"Il Cinema in Fortezza\"

Il Comune di Savona ed il Nuovofilmstudio, aderente ARCI Savona ed UCCA, con il sostegno di Costa Crociere, Da Costa design, Comicscorner, Gioielleria Averla, Azimut, Ipercoop, Il Libraccio e Marco Sabatelli editore propongo la settima edizione de “Il cinema in fortezza” sul Priamar a Savona.

“Cinema in Fortezza” presenta al pubblico savonese le più importanti uscite cinematografiche della stagione: 23 film in 4 contenitori tematici offerti nel suggestivo contesto della Fortezza del Priamar; una straordinaria occasione per passare insieme splendide serate in compagnia del cinema di qualità.

Ecco i 4 contenitori:

▪ “La la land”, i titoli hollywoodiani più interessanti realizzati quest’anno dalla mecca del cinema statunitense.

▪ “I Nastri d’Argento 2018”, che presenta il cinema di casa nostra con una selezione delle pellicole italiane in concorso a uno dei premi nazionali più prestigiosi.

▪ “Ecologia (im)possibile”, il rapporto tra uomo e ambiente raccontato da punti di vista originali e affascinanti.

▪ “EuropaCinema”, le produzioni europee della stagione, tra commedia popolare e cinema d’autore.

CALENDARIO DELLE PROIEZIONI

mer 25 lug – “La forma dell’acqua” di Guillermo Del Toro

ven 27 lug – “The Post” di Steven Spielberg

dom 29 lug – “Chiamami col tuo nome” di Luca Guadagnino

mar 31 lug – “Downsizing” di Alexander Payne

gio 02 ago – “Assassinio sull’Orient Express” di Kenneth Branagh

ven 03 ago – “Loro 1” di Paolo Sorrentino

dom 05 ago – “Loro 2” di Paolo Sorrentino

mar 07 ago – “Loving Vincent” di Dorota Kobiela, Hugh Welchman

gio 09 ago – “L’ora più buia” di Joe Wright

ven 10 ago – “Coco” di Lee Unkrich, Adrian Molina

dom 12 ago – “Dogman” di Matteo Garrone

mar 14 ago – “Earth – un giorno straordinario” di R.Dale, P.Webber, L.Fan

gio 16 ago – “Il filo nascosto” di Paul Thomas Anderson

ven 17 ago – “Come un gatto in tangenziale” di Riccardo Milani

dom 19 ago – “Lazzaro felice” di Alice Rohrwacher

mar 21 ago – “The Square” di Ruben Östlund

gio 23 ago – “Tre manifesti a Ebbing, Missouri” di Martin McDonagh

ven 24 ago – “Smetto quando voglio – Ad honorem” di Sydney Sibilia

dom 26 ago – “Ella & John – The Leisure Seeker” di Paolo Virzì

mar 28 ago – “Il sale della terra” di Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado

gio 30 ago – “Tonya ” di Craig Gillespie

ven 31 ago – “C’est la vie!” di E.Toledano e O.Nakache

dom 02 set – “Hotel Gagarin” di Simone Spada

INFO E CONTATTI

Telefono: 366.1738906 (tutti i giorni dalle 15.00 alle 20.00)

E-mail: cinemainfortezza@officinesolimano.it

L’apertura dell’arena e delle biglietterie avverrà alle 20.30.

Gli spettacoli avranno inizio alle 21.30 circa. Ingresso 5 euro.

In caso di pioggia si invitano gli spettatori a conservare il biglietto per l’eventuale recupero della proiezione.