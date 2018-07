Borgio Verezzi. Attimi di paura nel pomeriggio di oggi a Borgio Verezzi quando poco dopo le 17:00 si è verificato il crollo di una gru all’interno di un cantiere dove è in corso una ristrutturazione edilizia, proprio all’inizio di via Eugenio Montale, nella zona delle Grotte. Secondo quanto appreso si è verificato un crollo strutturale, con la gru che è precipitata al suolo: nella caduta ha tranciato un palo della Telecom con i fili che si sono riversati lungo la strada, che è stata chiusa al traffico.

Fortunatamente in quel momento nessuna auto o veicolo stava transitando: non si sono registrati feriti, nel cantiere nessuno stava lavorando a quell’ora.

“Un botto incredibile” hanno detto gli abitanti della zona, che hanno subito allertato i vigili del fuoco e la polizia municipale di Borgio Verezzi, accorsi sul posto. I vigili urbani hanno provveduto alla chiusura del tratto viario, mentre i pompieri hanno svolto un primo sopralluogo all’interno del cantiere dove si è verificato il crollo.

Sul luogo dell’incidente anche il responsabile della ditta esecutrice dei lavori e il proprietario dell’area, che dovranno valutare i danni provocati dal crollo medesimo: il cantiere edile riguarda l’area dell’ex cinema all’aperto.

Ora i vigili del fuoco sono ancora impegnati nella messa in sicurezza, in primis la rimozione dei fili che ostruiscono il collegamento stradale, in attesa dell’arrivo di un’altra gru che dovrà rimuovere quella danneggiata a seguito del crollo, anche se tutto dipenderà dalle condizioni meteo.

Ad ora pare si sia trattato di un crollo strutturale, tuttavia sono in corso ulteriori verifiche da parte dei pompieri.