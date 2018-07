Croce Rosa di Celle, in arrivo una nuova ambulanza e un defibrillatore

Celle Ligure. Doppia inaugurazione domani a Celle Ligure: alle ore 9:00, presso la sede dell’Avis comunale, sarà inaugurata una nuova postazione con defibrillatore DAE, risultato di una collaborazione tra la stessa Avis cellese e la Croce Rosa.

Proprio per la pubblica assistenza domani sarà presentata una nuova ambulanza, con cerimonia in programma alle ore 10:00 pressi i giardini della scuola media di Via Montello.

Il nuovo mezzo che sarà a disposizione della Croce Rosa, un Wolkswagen T6 Transporter, è frutto di una donazione da parte dei signori Anna e Luigi Olmo.

“La nostra pubblica assistenza li ringrazia per questa donazione così importante: il grazie e il riconoscimento da parte di tutti i volontari della Croce Rosa cellese”.