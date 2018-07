Costa Crociere Foundation, al via il nuovo bando per progetti innovativi e sostenibili ad alto impatto sociale

Liguria. Costa Crociere Foundation ha indetto la quarta edizione del Bando rivolto a organizzazioni non lucrative, ufficialmente registrate in Italia, in grado di offrire assistenza alle comunità attraverso progetti innovativi e sostenibili.

Le organizzazioni non profit che operano in Italia in ambito sociale potranno inviare la candidatura tramite il sito web ufficiale della Fondazione (www.costa-crociere-foundation.com). I progetti potranno essere proposti da oggi al 5 agosto 2018 (fino al raggiungimento del limite massimo di 200 proposte) e per essere presi in considerazione dovranno essere realizzati in Italia e dimostrare di generare benefici misurabili e a lungo termine.

Il Bando 2018 si focalizza sulla lotta alle principali cause di povertà ed esclusione sociale al fine di garantire ai membri più bisognosi della società le risorse necessarie a condurre una vita dignitosa; le aree di intervento saranno quindi: women empowerment: in particolare a favore di donne vittime di violenza; assistenza al soddisfacimento dei bisogni di base (cibo, riparo, assistenza medica) ai membri più bisognosi della comunità; educazione, formazione o training per giovani Neets (Not Engaged in Education, Employment or Training), cioè ragazzi non impegnati in attività formative o lavorative.

Oggetto di particolare attenzione saranno i progetti che dimostreranno di essere rivolti alle donne, di generare impatti positivi che durino nel tempo anche dopo la conclusione delle attività, di essere in grado di definire quantitativamente e precisamente i beneficiari e l’impatto generato e di essere economicamente sostenibili.

Prioritarie saranno anche la valorizzazione delle risorse non finanziarie a disposizione di Costa Crociere e di Costa Crociere Foundation e il co-finanziamento di almeno il 15 per cento dei costi totali con risorse proprie dell’organizzazione proponente o di altri finanziatori.

Costa Crociere Foundation è un’organizzazione indipendente, il cui obiettivo è quello di migliorare le condizioni sociali e ambientali delle comunità in Italia, Paese in cui Costa Crociere è nata e dove ha la sede principale, e negli altri paesi in cui la compagnia opera. Nel perseguire questo obiettivo, che oggi si declina nella gestione di numerosi progetti, la Fondazione valorizza le risorse messe a disposizione dalla compagnia e dai suoi partner.