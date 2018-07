Cosseria, il Comune aderisce all’iniziativa #OrgoglioLiguria promossa dalla Regione

Cosseria. “Dopo aver partecipato alle iniziative della Regione del Red Carpet, unico comune in Valbormida, ed aver raccolto oltre 730 firme con l’iniziativa sempre della Regione di Firma e Pesta, Cosseria aderisce alla iniziativa estiva promossa nuovamente dalla Regione Liguria denominata “#OrgoglioLiguria, Cosseria sopra le righe”.

Parola del sindaco Roberto Molinaro, che non ha nascosto la sua soddisfazione in merito all’iniziativa: “Abbiamo ricevuto le tovagliette di carta alimentare dove vengono riassunti gli itinerari che Cosseria si accinge a segnare con pittura delebile e adesivi. La mia amministrazione plaude a questa iniziativa della Regione perché dà la possibilità a tutti i cittadini di far conoscere luoghi, persone, racconti che fino ad ora non erano stati descritti. Dà spazio all’iniziativa e all’estro non solo delle associazioni e delle attività commerciali ma anche ai singoli di poter far emergere il proprio borgo o frazione”.

“Prossimi appuntamenti a Cosseria: 14 luglio, “Assaporando De André”, cena su prenotazione organizzata dalla Pro Loco e accompagnata con un gruppo che ripropone le canzoni dell’amato cantautore genovese; il 15 luglio sulla scia del successo della scorsa edizione, Comune, Pro Loco e Museo della Bicicletta con alcune boutique di Cairo Montenotte e la collaborazione con Atmosfera Danza della Cairese Gabriella Bracco, dell’associazione Guido Rossi di Cairo e dell’imprenditore cosseriese sponsor Cesare Bellè verrà riproposta la sfilata di moda denominata “Bellezze in Bicicletta”.

“Il 22 luglio, poi, terza edizione del TarTour passeggiata eno-gastronomica all’insegna del tartufo, prodotto tipico di Cosseria, organizzata da alcuni ristoranti e alimentari di Cosseria in collaborazione col Comune di Cosseria e con la partecipazione discreta dell’Associazione Tartufai”, ha concluso il sindaco.