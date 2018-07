Savona. Si è aperta oggi la XVI edizione della Coppa delle regioni di tiro con l’arco, che quest’anno è ospitata a Savona e Quiliano. La cerimonia di apertura si è svolta nel centro di Savona, tra piazza Mameli e piazza Sisto IV, alla presenza di organizzatori, autorità civili e sportive della provincia e della regione.

Il primo momento di raduno per gli oltre cinquecento atleti è stata piazza Mameli: alle 18.00 in punto, con il suono delle campane del monumento ai caduti, gli arcieri di tutta Italia hanno reso onore ai defunti commemorati quotidianamente nella tradizione savonese. Le rappresentative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano hanno quindi sfilato da piazza Mameli a piazza Sisto IV, attraversando un tratto di via Paleocapa, tra la curiosità e gli applausi dei savonesi presenti.

Presenti alla cerimonia Maurizio Scaramuzza e Mara Giusto, assessori rispettivamente di Savona e Quiliano, Roberto Pizzorno, presidente provinciale del Coni, Enrico Rebagliati, presidente regionale di Fitarco, e Bruno Li Calsi, presidente degli Arcieri granatiere. La gare di sabato e di domenica si svolgeranno allo stadio Bacigalupo di Savona e al parco di san Pietro in Carpignano a Quiliano.