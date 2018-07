Controlli dei carabinieri nell’alassino, l’appello dell’Arma: “Segnalateci qualsiasi movimento sospetto”

Alassio. Ieri pomeriggio i carabinieri della stazione di Alassio, impegnati nel consueto controllo del territorio, hanno proceduto al controllo di due soggetti di origine rumena, pregiudicati, il cui atteggiamento sospetto non è passato inosservato agli occhi dei militari.

Secondo quanto affermato dall’Arma i due sarebbero stati impegnati ad osservare qualche abitazione con l’intento di pianificare un furto, ma l’immediato intervento dei carabinieri, che hanno proceduto alla loro identificazione, ne avrebbe fatto naufragare i propositi. I due sono stati accompagnati in stazione per poi lasciare la città di Alassio.

Anche le altre caserme sul territorio sono impegnate, con i rispettivi carabinieri, in servizi di pattuglia a piedi, di controllo di sagre, stabilimenti balneari e bagni marini, porti turistici ed eventi popolari (come ad esempio il ritrovo delle 500 a Garlenda); nelle prossime ore personale in borghese girerà nel budello alassino, nei carruggi, per scovare eventuali presenze sospette. “Qualsiasi movimento strano, sospetto, di persone e mezzi, sia segnalato senza indugio al 112 di questa centrale operativa per gli immediati controlli” è l’appello dell’Arma.