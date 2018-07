A Loano è tutto pronto per l’edizione 2018 del Carnevalöa Summer Edition organizzato dall’associazione Vecchia Loano con il patrocinio ed il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune.

Sabato 28 luglio, dalle 21.30 ,su corso Roma torneranno a sfilare i carri che questo inverno hanno dato vita alla 27^ edizione del Carnevalöa. La sfilata sarà accompagnata da musica, balli, coriandoli e gruppi in maschera. Sarà una grande festa: alla sfilata parteciperanno numerose delegazioni carnevalesche provenienti da tutta Italia e la banda “Cau de noi” di Noli.

Foto 2 di 2



Ospite speciale di questa edizione sarà il gruppo dei “Stavolta mia moglie mi manda a funk”. La serata sarà condotta da Stefania Vivioli. Prima della sfilata, un gustoso “antipasto” con il concerto dei Vespusurdu a partire dalle 21 in piazza Mazzini. Ad aprire la sfilata dei carri sarà il tradizionale carro dell’Orologio (Porta Passorino) con la maschera ligure Capitan Fracassa e le due maschere loanesi “U Beciancìn”, Re del Carnevale e maschera ufficiale del Carnevalöa, e “U Puè Peppin”, maschera tradizionale del carnevale di Loano. Seguiranno i carri: Super Mario Bros (realizzato dai Matetti Burdelluzi), Wonder Woman (Borgo di Dentro), Il vascello Fantasma (piazza Rocca), Antichi Romani (Meceti), Frozen (Maina de Loa), I Trolls (Prigliani). Sfilerà inoltre il carro dei Bagni Varesina di Loano. La sfilata vedrà anche la presenza di numerose maschere ospiti e dei carri dei comuni rivieraschi e dell’entroterra che hanno aderito alla manifestazione: Viva la Foca (da Bardino Vecchio), Adriano Celentano (Borghetto), I Pescatori di Varazze (Varazze), Pacman (Ceriale), Ecomondo (Ortovero).

La parata di carri e maschere partirà da Campo Cadorna, percorreranno corso Roma e raggiungeranno piazzale Mazzini, dove faranno inversione per tornare al punto di partenza in Campo Cadorna. La sfilata del Carnevalöa, attesissima da loanesi ed ospiti, è uno degli appuntamenti più amati dell’estate e si svolge unicamente grazie all’impegno di un gran numero di persone: “A nome mio e di tutto il direttivo – spiega il presidente di Vecchia Loano, Agostino Delfino – ringrazio tutti i nostri volontari per il loro enorme lavoro: senza la loro passione, allestire i carri e organizzare questa fantastica manifestazione non sarebbe possibile. E grazie anche ai ‘trattoristi’ che guidano i mezzi che trainano i carri: se non ci fossero, il carnevale letteralmente non potrebbe svolgersi. Un ringraziamento particolare al gruppo di protezione civile di Toirano, Boissano e Loano, al gruppo di Aquila d’Arroscia, all’Associazione Radioamatori, alla Croce Rossa, alla polizia municipale e alle forze dell’ordine e agli uffici del Comune di Loano, che ogni anno ci danno il massimo supporto affinché il nostro Carnevalöa possa svolgersi in tutta sicurezza”.

Nel corso degli ultimi 25 anni il carnevale di Loano è arrivato ad essere riconosciuto dalla Regione come il “più grande carnevale della Liguria” per numero di carri. Da qualche anno la manifestazione annovera tra i propri simboli una maschera della commedia dell’arte italiana, “Capitan Fracassa”, che insieme a “Puè Pepin” (re del carnevale loanese fin dal 1950) e “U Beciancin” (personaggio goliardico dei primi del ‘900 e maschera ufficiale) costituiscono un trio carnascialesco conosciuto ormai in tutta Italia.

L’anno scorso CarnevaLöa ha ottenuto dal ministero dei beni e delle attività culturali e del territorio il riconoscimento di “carnevale storico” per l’importante ruolo di promozione turistica del territorio che svolge da ormai cento anni. Nell’elenco dei “carnevali storici” redatto dal ministero, Carnevalöa compare accanto a carnevali di grande prestigio come quelli di Viareggio, Venezia, Putignano, Ivrea, Cento, Fano e Sanremo, unico comune ligure presente nella lista insieme a Loano.