Savona. La sezione Aia di Savona ha manifestato le sue congratulazioni ai propri associati riconfermati negli incarichi dirigenziali ricoperti a livello nazionale e regionale, in seguito alle comunicazioni giunte dall’Aia nazionale in questi giorni. A questo ha unito il ringraziamento per i colleghi confermati in forza negli organi tecnici nazionali.

Tra i dirigenti sono giunte le conferme per l’Arbitro benemerito Luca Gaggero, vice responsabile del Settore tecnico per l’area Nord, per l’Arbitro effettivo Alberto Grondona, componente della Commissione esperti legali e referente per la Liguria, e l’Osservatore arbitrale Fabrizio Medda, segretario del Cra Liguria.

Luca Gaggero, attivo in sezione prima come consigliere, poi come vice presidente, è stato nominato al Settore tecnico dal 01/07/2010 al 30/06/2013 come componente del modulo Aggiornamento e formazione. Successivamente è diventato componente del Modulo perfezionamento, fino alla promozione ottenuta dal 1 luglio 2017 come vice responsabile del Settore tecnico per l’area Nord. Agli ordini del Responsabile Alfredo Trentalange, collaborano con il Gaggero, Duccio Baglioni di Firenze per l’area Centro e Francesco Milardi per l’area Sud e isole, con la coordinazione di Marcello Marcato della sezione di Genova. A riprova della conferma nell’incarico, Gaggero si è recato in Russia insieme ai colleghi del Settore tecnico in occasione dei Campionati del mondo di calcio organizzati dalla Fifa.

Alberto Grondona, parallelamente all’attività tecnica, ha svolto dal 01/07/2007 al 30/06/2009 l’incarico di componente per l’assistenza legale. Dal 1 luglio 2010 è stato nominato Referente regionale della Commissione esperti legali

Fabrizio Medda è stato confermato per la seconda stagione componente del C.R.A. Liguria, nel quale ricopre il ruolo di segretario.

Questi incarichi, di nomina annuale, sono il riconoscimento della grande passione messa a disposizione della Associazione italiana arbitri da parte dei fischietti savonesi, molto attivi anche nell’attività dirigenziale.

Per quanto riguarda l’attività tecnica, la sezione di Savona ricorda la riconferma nei loro ruoli per la stagione sportiva 2018/2019 di Giulio Fantino, Assistente arbitrale in Lega Pro, Daniele Santini, Assistente arbitrale in Serie D, Michele Cirio, Arbitro effettivo alla Commissione arbitri interregionale, nella quale è inquadrato anche l’Osservatore arbitrale Paolo Vignola. Dai colleghi savonesi anche un ringraziamento per i risultati raggiunti all’assistente Roberto Margheritino, dismesso dalla CAN PRO per aver raggiunto limite di permanenza nel ruolo.

A tutti va l’augurio di un buon lavoro e buon divertimento per la nuova stagione sportiva.