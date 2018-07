Concerti a bordo piscina, a Bergeggi il quartetto d’archi Est

Bergeggi. Per la rassegna “I concerti a bordo piscina” la Spa Nova Luna et Stellis, con il patrocinio del Comune di Bergeggi, presenta il quartetto d’archi Est. Il concerto si terrà domenica 22 luglio alle 21 con ingresso libero.

Il quartetto, attivo dal 2015, nasce a Genova dall’incontro tra studenti ed ex studenti del conservatorio Paganini. Il gruppo ottiene subito un notevole apprezzamento da parte del pubblico per le emozioni che sa suscitare durante le proprie esecuzioni, punto di forza è l’estrema versatilità del quartetto, la miscela di quattro caratteri estremamente diversi tra loro ma liberi di esprimersi. Dal 2017 si esibisce regolarmente nei principali musei e manifestazioni Genovesi, unitamente ai piccoli teatri della città. Il quartetto Est vanta una storica esibizione in presenza di uno dei massimi esperti dell’esperienza Beethoveniana quale è Quirino Principe in occasione della presentazione della sua ultima pubblicazione letteraria sul musicista di Bonn. Nel 2018 parte la collaborazione con il mandolinista virtuoso Carlo Aonzo. Sempre nel 2018 la realizzazione di uno spettacolo dal titolo “prima la musica poi le parole” in collaborazione con Emanuela Ersilia Abbadessa.

Il quartetto è composto da: Alessandro Graziano al violino; Daria Anufrieva al violino; Simona Merlano alla viola; Federica Vallebona al violoncello.

Il repertorio spazia dal periodo classico ai quartetti moderni del ‘900 fino alla musica contemporanea. Tra le opere attualmente in esecuzione: Antonio Vivaldi, “Le quattro stagioni”; Wolfgang Amadeus Mozart, Quartetto per archi in Re minore no.15 KV 421; Franz Schubert, Quartetto per archi in Do minore no.12 D703; Alexander Borodin, Quartetto per archi in Re maggiore no.2; Joaquìn Turina, Quartetto per archi “la oraciòn del torero” op.34; Bedrich Smetana, quartetto per archi in Mi minore No.1 “From my life”; Ludwig Van Beethoven, Quartetto per archi in op.18 no.4 , op.18 no.6; Anton Webern, Quartetto per archi Langsamer Satz; Samuel Barber, Strings Quartet op.11; Michele Oliveri, “Incontri Occasionali” (2017); Matteo Traverso, Quartetto di musica Stocastica per archi”possibili increspature di un segmento orientato”.

Per informazioni contattare la Spa Nova Luna et Stellis in via 25 Aprile a Bergeggi al numero 019 257 0400.