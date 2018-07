Commercio, Pd: “Nel Testo Unico approvata nostra proposta per tutela dei piccoli negozi”

Liguria. “È diventata operativa, come ha confermato la Regione con una lettera ai Comuni, la norma sollecitata dal Gruppo del Pd ligure con uno specifico emendamento e inserita nel testo unico sul commercio, che obbliga i nuovi insediamenti della media distribuzione a versare un contributo economico a favore dei piccoli negozi della zona in cui decidono di aprire”. Lo affermano i consiglieri regionali del Pd Giovanni Lunardon e Juri Michelucci, in riferimento alla norma del Testo Unico sul commercio a favore dei piccoli negozi.

“Sono i Comuni che devono chiedere direttamente alle medie strutture che apriranno nel proprio territorio tale onere”.

“Quei soldi, poi, verranno convogliati in un fondo regionale apposito e ridistribuiti ai Centri integrati di via tramite il finanziamento di progetti a favore del piccolo commercio”.

“Una norma che cerca, da una parte, di scoraggiare l’apertura di nuovi supermercati e, dall’altra, di aiutare concretamente ed economicamente i piccoli negozi. Invitiamo tutti i Comuni liguri ad applicare tale disposizione” concludono Lunardon e Michelucci.