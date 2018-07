Commercio abusivo, nuovi sequestri da parte della polizia municipale di Finale

Finale Ligure. Nuovi sequestri da parte della municipale di Finale Ligure. Nel fine settimana scorso la collaborazione tra la vigilanza privata Sts e la polizia locale finalese ha permesso di effettuare nuovei interventi contro il commercio abusivo.

“Per il secondo anno – ricorda il sindaco di Finale Ugo Frascherelli – la nostra amministrazione ed i bagni marini hanno messo in campo un servizio di vigilanza privata che pattuglia il litorale di Marina e di Pia. Quest’anno il servizio è stato implementato, aggiungendo una squadra in più durante i week end ed i mesi di luglio ed agosto”.

“Il fenomeno, seppur sempre presente, è diminuito fortemente rispetto agli anni precedenti e di questo l’amministrazione ne è particolarmente fiera. Un’azione che tutela il sano commercio e l’imprenditoria sempre più stretta da regole e burocrazia. La lotta all’abusivismo commerciale è chiaramente una nostra priorità , dimostrata dalla messa in atto di azioni di questo tipo oltre a servizi congiunti con le altre forze dell ordine. Il residente ed il turista devono sentirsi salvaguardati dallo stato e dalle istituzioni, oltre che godersi le vacanze e le ore di tranquillità senza la presenza continua di persone che espongono in modo illegittimo merce in vendita”.