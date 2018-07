Cisano, scomparso dopo aver lasciato la moglie davanti ad un ristorante: l’uomo è stato ritrovato a Erli

Cisano sul Neva. Il mistero è stato finalmente risolto. L’uomo sparito ieri sera è stato ritrovato, condotto in ospedale e breve potrà riabbracciare la moglie.

Si tratta di K.G., classe 1940, originario della Repubblica Ceca. In compagnia della moglie, si era recato ieri sera a Cisano per cenare e, una volta raggiunto in macchina un noto ristorante del paese, aveva fatto scendere la donna dall’auto davanti all’ingresso per andare a cercare parcheggio. Ma un’attesa che sarebbe dovuta essere breve è diventata infinita. La donna ha aspettato addirittura due ore, salvo poi, coadiuvata e supportata dal personale del ristorante, lanciare l’allarme.

Sul posto si sono recati i carabinieri di Alassio che, dopo aver ascoltato il racconto della signora, hanno battuto a tappeto il piccolo comune rivierasco, ma senza esito.

Col passare delle ore, ovviamente, è aumentata anche l’ansia intorno a quello che ha assunto i contorni di un vero e proprio mistero, ma sul quale è stata gettata luce nel primo pomeriggio di oggi.

L’uomo, infatti, è stato ritrovato in stato confusionale a Gazzo, frazione di Erli, dove ha passato la notte a bordo della sua auto. A trovarlo sono stati alcuni passanti che, insospettiti dallo “sguardo vago e da alcune risposte strane” date dall’anziano, hanno allertato il 112.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Cisano che hanno subito capito che si trattava dello stesso uomo scomparso la sera prima. L’anziano è stato accompagnato in pronto soccorso, ad Albenga, e breve potrà riabbracciare la moglie, già allertata dagli uomini dell’Arma.