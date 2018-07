Cinema mon amour

“L’Angolo dei Curiosi” è la rubrica di IVG a cura di Daria Croce e Giulia Grenno per chi è desideroso di vedere, ascoltare, conoscere, ritrovarsi o dissentire.

Cari Curiosi,

Spero che questa estate 2018 vi stia portando serenità, spensieratezza e quanto di meglio possiate meritare.

C’e sicuramente qualcosa di magico in questa stagione, lo si coglie nel tramonto con un sole che si tuffa nel nostro mare, nella voglia di uscire e incontrare gli amici.

Avvolti da questa atmosfera, tanti sono gli appuntamenti che il nostro territorio sa offrire, eventi che sanno essere affascinanti e suggestivi.

Ci sono locali che creano appuntamenti studiati ad hoc, sagre e molto altro ancora.

Così, curiosando qui e là, ho trovato un’iniziativa che vorrei sottoporre alla vostra attenzione. Questa iniziativa si chiama “Cinema in fortezza”.

Cosa c’è di meglio di assistere a proiezioni di film acclamati dalla critica in queste frizzanti sere d’estate?

Ed ecco che il Comune di Savona ed il Nuovofilmstudio hanno pensato di realizzare tutto questo.

Come? Con il sostegno di Costa Crociere, Da Costa design, Comicscorner, Gioielleria Averla, Azimut, Ipercoop, Il Libraccio e Marco Sabatelli editore.

Dove? All’interno della meravigliosa e suggestiva fortezza del Priamar di Savona.

Ventitré film in quattro contenitori tematici: “La la land”, i titoli hollywoodiani più interessanti realizzati quest’anno, “I Nastri d’Argento 2018”, una selezione delle pellicole italiane in concorso a uno dei premi nazionali più prestigiosi,“Ecologia (im)possibile”, il rapporto tra uomo e ambiente raccontato da punti di vista originali e affascinanti e, infine, “EuropaCinema”, le produzioni europee della stagione, tra commedia popolare e cinema d’autore.

Il primo appuntamento della settima edizione di Cinema in Fortezza ha avuto luogo ieri, mercoledì 25, con “La forma dell’acqua” di Guillermo Del Toro.

Ecco i prossimi appuntamenti:

Venerdi 27 luglio “The Post” di Steven Spielberg;

Domenica 29 luglio “Chiamami col tuo nome” di Luca Guadagnino;

Martedì 31 luglio “Downsizing” di Alexander Payne;

Giovedì 2 agosto “Assassinio sull’Orient Express” di Kenneth Branagh;

Venerdì 3 agosto “Loro 1” di Paolo Sorrentino;

Domenica 5 agosto “Loro 2” di Paolo Sorrentino;

Martedì 7 agosto “Loving Vincent” di Dorota Kobiela, Hugh Welchman;

Giovedì 9 agosto “L’ora più buia” di Joe Wright;

Venerdì 10 agosto “Coco” di Lee Unkrich, Adrian Molina;

Domenica 12 agosto “Dogman” di Matteo Garrone;

Martedì 14 agosto “Earth – un giorno straordinario” di R.Dale, P.Webber, L.Fan;

Giovedì 16 agosto “Il filo nascosto” di Paul Thomas Anderson;

Venerdì 17 agosto “Come un gatto in tangenziale” di Riccardo Milani;

Domenica 19 agosto “Lazzaro felice” di Alice Rohrwacher;

Martedì 21 agosto “The Square” di Ruben Östlund;

Giovedì 23 agosto “Tre manifesti a Ebbing, Missouri” di Martin McDonagh;

Venerdì 24 agosto “Smetto quando voglio – Ad honorem” di Sydney Sibilia;

Domenica 26 agosto“Ella & John – The Leisure Seeker” di Paolo Virzì;

Martedì 28 agosto “Il sale della terra” di Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado;

Giovedì 30 agosto “Tonya ” di Craig Gillespie;

Venerdì 31 agosto “C’est la vie!” di E.Toledano e O.Nakache;

Domenica 2 settembre “Hotel Gagarin” di Simone Spada.

… non vi sembra una meravigliosa iniziativa per un’estate piena di emozioni?

Buona visione, cari Curiosi!

