Cestistica Savonese, nuovo innesto: la francese Rudiane Eduardo

Savona. La Cestistica Savonese ufficializza l’ingaggio di Rudiane Eduardo che entrerà a far parte del roster della squadra per la stagione 2018/2019.

Nata a Lione il 25 aprile 1993, Rudiane Eduardo, alta 185 centimetri, ha giocato in Francia con ESB Villeneuve d’Ascqe e Cerclé Jean Macé di Bourges ed è stata inclusa nella selezione della nazionale giovanile francese.

Nel 2012 si trasferisce negli Stati Uniti dove ha continuato la sua formazione accademica e atletica al Northwest Florida State college per poi passare nel 2014 alla University of Texas El Paso dove ha disputato il campionato NCAA. Nella successiva stagione è tornata in Europa optando per la Spagna con la società ADBA nella LBF 2, che equivale alla Serie A2 italiana, chiudendo con 11 punti e 6 rimbalzi di media, mentre lo scorso anno ha giocato nelle fila del Virum Basket in Danimarca per poi giocare 10 partite con la maglia della squadra ecuadoregna dell’Atenas con una media di 14 punti a partita.

Ala forte, Rudiane Eduardo porterà consistenza, fisicità ed un impatto vicino a canestro dove serviranno sicuramente i suoi centimetri.

I tecnici savonesi auspicano che la francese possa subito adattarsi al gioco delle biancoverdi ed a lavorare con un gruppo giovane come quello guidato da coach Pollari, nonché che abbia la capacità di migliorare i suoi potenziali lavorando con impegno e determinazione.