Ceriale. E’ stato trasportato al pronto soccorso in gravi condizioni lo scooterista che questo pomeriggio è stato vittima di un grave incidente stradale in via Pieno a Ceriale, quasi al confine con Albenga.

Il sinistro si è verificato pochi mimuti prima delle 18 di oggi. Secondo quanto accertato, il mezzo a due ruote stava procedendo lungo via Pineo. Trovatosi di fronte ad un camion della nettezza urbana in manovra, lo scooterista (il 58enne A.R. di Albenga) si è fermato. All’improvviso, il mezzo pesante si è mosso in retromarcia, schiacciando il motorino ed il guidatore.

Sul posto sono subito intervenuti i volontari della croce rossa di Ceriale e gli operatori di Savona Soccorso, che dopo aver prestato le prime cure al ferito sul posto lo hanno poi trasportato d’urgenza al Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia municipale di Ceriale, che ora si stanno occupando di effettuare gli accertamenti del caso.

L’autista è stato denunciato per lesioni colpose e il mezzo è stato sequestrato: secondo quanto accertato, il camion presenterebbe alcune carenze dal punto di vista delle dotazioni di sicurezza.