Ceriale, Sanna accusa: “Concerto di Antonella Ruggiero annullato perchè i negozianti volevano eventi gratuiti”

Ceriale. “Eventi che scompaiono, eventi organizzati che non sono citati nelle locandine e nelle brochure, quest’anno a Ceriale per quanto riguarda le manifestazioni c’è una confusione mai vista prima”. E’ l’accusa di Rodolfo Sanna, del Meetup Ceriale in MoVimento.

“Pessimo esordio per questa amministrazione relativamente alle manifestazioni – tuona Sanna – se è vero che il bando è stato eseguito alla fine del mandato della precedente amministrazione, le modifiche in corsa effettuate dai neo-eletti hanno creato una confusione ed un danno da mancato ritorno di immagine disarmanti. Il concertone di Antonella Ruggiero che doveva essere l’evento clou di questa stagione si farà o non si farà? Ovviamente non si farà è stato cancellato, anche se nella locandina sul sito del Comune di Ceriale, raggiungibile dalla sezione “News” è ancora presente”.

“Le motivazioni dell’annullamento? Per conoscerle è indispensabile fare un accesso agli atti – svela – della trasparenza tanto sbandierata in campagna elettorale non ne è rimasto nulla, solo proclami da campagna elettorale per accaparrarsi dei voti. Nulla esce dal palazzo se non grazie agli strumenti di trasparenza e partecipazione introdotti dalla legge nazionale. Nessun comunicato, nessura ristampa delle brochure, un’organizzazione allo sbando”.

“Il concerto di Antonella Ruggiero non si farà non per problemi di ‘sicurezza’ come annunciato dal proprio sito e dalla propria pagina Facebook della cantante – insiste Sanna – ma perché i commercianti della piazza lamentavano che durante gli spettacoli a pagamento la gente non entra nei locali a consumare. Così l’assessore Maineri ha deciso insieme a loro ed al resto della giunta comunale di preferire tre eventi gratuiti in cambio di un nome di spicco quale Antonella Ruggiero. Ci sfugge innanzitutto l’interesse pubblico dietro questa scelta e le motivazioni che spingono a coinvolgere solo un numero ristrettissimo di commercianti e soprattutto di cittadini in tali decisioni: forse il calendario delle manifestazioni era oggetto di un ‘do ut des’ pre-elettorale con taluni soggetti?”.

“Fatto sta che il danno da mancato ritorno di immagine è incommensurabile – lamenta l’esponente del Meetup – un nome di spicco quale è Antonella Ruggiero avrebbe avuto un impatto mediatico e conseguente ritorno di immagine che non avverrà assolutamente con i Betta Blues Society poiché non sono paragonabili a livello di notorietà alla Ruggiero. Inoltre tale band non rientra nella categoria, prevista dal bando per i due ‘concertoni’, di cantanti originali di livello nazionale degli anni ’80/’90/2000 poiché gruppo nato nel 2009 ed il loro primo album risale al 2011, quindi pare non soddisfino neanche i requisiti richiesti nel bando per poter sostituire il concerto di Antonella Ruggiero”.

“E’ deludente constatare che si è scelto di preferire qualche interesse privato a scapito dell’interesse pubblico a cui tutti gli atti di una pubblica amministrazione si dovrebbero ispirare, poichè è evidente che con queste modifiche al calendario delle manifestazioni si è recato un danno da mancato ritorno di immagine per Ceriale. E meno male che ‘l’aria è cambiata’…” conclude Sanna.