Ceriale. L’ASD Ceriale Progetto Calcio ha presentato ufficialmente la prima squadra che militerà nel campionato di Promozione la prossima stagione.

Per l’occasione è stato organizzato un evento privato al quale hanno partecipato tutti i giocatori della rosa, il mister Enrico Sardo con il suo staff tecnico, tutta la dirigenza della società e una rappresentanza della giunta comunale.

Un incontro organizzato in vista della preparazione atletica che prenderà il via il prossimo 1 agosto con l’intento di far conoscere i ragazzi, soprattutto i nuovi innesti, presentare il piano di lavoro e l’organigramma societario. Un’ottima occasione di team building svoltasi in una cornice suggestiva della nostra cittadina.

All’evento hanno partecipato anche il sindaco Luigi Romano e il delegato allo sport Giorgio Vigliercio, i quali hanno ribadito la vicinanza e l’appoggio del Comune verso la società: l’intento è quello di mantenere le promesse della recente campagna elettorale e far diventare finalmente realtà il progetto di riqualificazione dello stadio Merlo e il rifacimento del manto in sintetico.

Un progetto ambizioso e senz’altro oneroso, ma che potrebbe permettere il salto di qualità all’ASD Ceriale Progetto Calcio, proponendosi sulla scena calcistica locale con una struttura moderna e adeguata agli standard societari.

Il presidente Antonio Milza si è mostrato entusiasta e ambizioso: “L’anno scorso abbiamo raggiunto la salvezza matematica a fine campionato, quest’anno vogliamo puntare in alto e fare ancora meglio. Il gruppo mi sembra affiatato e ben strutturato quindi ci aspettiamo tutti risultati positivi”.

Lo stesso mister Enrico Sardo ha colto il guanto di sfida e ha chiarito la sua posizione: “Ho avuto il piacere di indossare la maglia biancoblù in passato e di conoscere molte persone che ancora oggi lavorano in questo gruppo. E’ una società solida che fa dei giovani il suo punto di forza. Questo deve essere un vanto, ma anche uno stimolo per tutti gli atleti che stanno avendo le prime esperienze in prima squadra: lavorare sodo e mantenere un profilo basso contando sull’appoggio della società può portare dei risultati. Un esempio su tutti quello di Davide Sancinito che è partito proprio da Ceriale e adesso indossa la fascia di capitano in una squadra di Serie C”.

Il prossimo appuntamento sarà quindi mercoledì 1 agosto con l’inizio ufficiale della preparazione atletica.

L’organigramma della prima squadra 2018-2019

Staff tecnico

Allenatore: Enrico Sardo

Secondo allenatore: Gianluca Mazzone

Allenatore portieri: Amerigo Bianchetti

Direttore sportivo: Marco Degola

Fisioterapista: Daniele Callà

Giocatori: Amedeo Ardissone, Davide Assone, Emanuele Balbo, Francesco Bellinghieri, Luca Bertolaso, Luca Breeuwer, Matteo Conforti, Fabio Damonte, Fabio Di Mario, Federico Donà, Matteo Ebe, Vittorio Fantoni, Emanuele Genduso, Giampaolo Gervasi, Andrea Gloria, Artur Hamati, Daniele Illiano, Davide Michero, Luca Muniz, Loris Quarone, Franco Rossignolo, Pietro Scannapieco, Davide Setti, Luca Tomao

Dirigenti prima squadra: Samuele Fantoni, Stefano Montani, Daniele Gandolfini

Direttivo societario

Presidente: Antonio Milza

Vicepresidente: Gianluigi Ferrua

Segretario: Caterina Sciglitano

Dirigenti: Massimo Careddu, Demonte Marco, Desiderio Carlo, Rando Mario, Schillaci Rosario