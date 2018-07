Ceriale. Allertati dai cittadini, i volontari dell’Associazione Tutela Ambiente Protezione Civile (Ata Pc) hanno effettuato un sopralluogo nella zona della massicciata ferroviaria di via Pineo a Ceriale.

Come riferito dalla vice presidente Laura Onesto, gli ambientalisti hanno accertato che la zona è stata trasformata “in una sorta di ‘discarica’ abusiva. Rifiuti di ogni tipo (bottiglie in vetro, plastica, lattine, stracci, cartoni, polistirolo,legnami, gomma,ecc) sono stati abbandonati sotto la siepe che divide la ferrovia dalla strada e che conduce alle spiagge. In almeno un punto, poi, sono presenti brandelli di tettoia presumibilmente in Eternit, che quindi potrebbero contenere amianto. La presenza di tutti questi rifiuti, oltre ad offrire un pessimo spettacolo a chi si reca in spiaggia, puo’costituire un problema di igiene pubblica”.

Foto 2 di 2



Ata Pc ha immediatamente inviato “una segnalazione, con richiesta di bonifica, alle ferrovie italiane per competenza sulla massicciata ferroviaria. Inoltre ha informato l’amministrazione comunale, riscontrando immediata disponibilità ad attivarsi. L’associazione ringrazia il Comune per il pronto interessamento ed i cittadini che hanno segnalato il problema, dimostrando la loro sensibilità ambientale”.