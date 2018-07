Ceriale, dodicenne cade in bici e si procura ferite ed escoriazioni: trasportato in ospedale

Ceriale. Brutta disavventura questa mattina, intorno alle 11.30, per un dodicenne, vittima di un incidente all’interno di un campeggio, a Ceriale.

Il ragazzino stava girando in sella alla sua bicicletta quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra, riportando diverse ferite ed escoriazioni.

I presenti, allarmati dall’accaduto, hanno immediatamente allertato i soccorsi e tempestivo è stato l’intervento di croce rossa di Ceriale e automedica del 118.

Dopo aver prestato le prima cure sul posto al giovane, i militi hanno optato per il suo trasporto, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.