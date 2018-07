A Ceriale c’è la Hugbike, la “bici degli abbracci” donata dai Fieui di Caruggi ad Ama

Ceriale. Si chiama “hugbike” ed è il mezzo di trasporto che l’associazione Ama Autismo mette a disposizione delle persone affette da autismo e, più in generale, da disabilità.

“Sono molti i disabili che vengono a passare le ferie nelle nostre cittadine – fanno notare dall’associazione – Come associazione, mettiamo a disposizione di tutte queste persone la ‘hugbike’, la ‘bici degli abbracci’ studiata per le persone con autismo ma che va bene per ogni disabilità. Noi l’abbiamo ricevuta in dono dai Fieui di Caruggi lo scorso anno. È in uso gratuito per i disabili e ad offerta libera per tutti gli altri”.

Per prenotare un giro sulla “hugbike” o per avere informazioni sul servizio è possibile contattare la segreteria dell’associazione al numero 333 6289517.

“Ringraziamo ancora Gino Rapa e tutti i Fieui di Caruggi per il loro dono, che sarà sempre più tale”, concludono da Ama.