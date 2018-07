Ceriale, cambia l’accesso al parcheggio della stazione. In arrivo uno sportello informativo per le bollette dell’acqua

Ceriale. Novità in arrivo nella zona della stazione ferroviaria di Ceriale. Lo annuncia il vice sindaco con delega alla viabilità Luigi Giordano.

“Da oggi – spiega l’amministratore cerialese – la sosta nel parcheggio a pagamento all’interno del piazzale della stazione ferroviaria sarà regolata da un parcometro. Le sbarre di accesso, che nel tempo hanno causato notevoli problemi per colpa di un meccanismo non sempre funzionante, sono state eliminate”.

Per quanto riguarda il pagamento della sosta, il vice sindaco aggiunge: “Coloro che hanno fatto un abbonamento mensile potranno continuare a parcheggiare nel piazzale semplicemente esponendo sul cruscotto del proprio veicolo il tagliandino da ritirare presso gli uffici distaccati di via Pontetto. Tutti gli altri, invece, potranno tranquillamente utilizzare la macchinetta. Le tariffe di sosta sono le stesse in vigore sul resto del territorio comunale”.

Altra novità in arrivo: “Nei prossimi giorni – spiega ancora Giordano – in accordo con Ponente Acque attiveremo uno sportello al quale i cittadini potranno rivolgersi per avere chiarimenti ed informazioni in merito alle bollette dell’acqua. Gli operatori, disponibili il martedì dalle 14.30 alle 16.30 e il giovedì dalle 9 alle 12.30, saranno a disposizione per ogni necessità: aiuteranno gli utenti a leggere le fatture e raccoglieranno le eventuali segnalazioni che arriveranno. Questo era uno degli impegni che ci eravamo assunti in campagna elettorale e abbiamo mantenuto la parola”.

Il servizio sarà attivo da giovedì 26 luglio per tutto l’anno.