Il centro storico di Quiliano si anima con “Caruggi e Recanti”

Quiliano. Sabato 21 luglio, a Quiliano, torna l’appuntamento con “Caruggi e Recanti”, la festa nata per valorizzare il centro storico del paese e che sarà animata da mercatini, delizie gastronomiche, arte, sport, intrattenimento, cavalli e auto d’epoca.

L’evento è organizzato dal Comitato del Borgo, una realtà nata nell’ottobre 2017 proprio con l’intento di valorizzare il territorio del Centro storico quilianese, farsi portavoce con le istituzioni delle problematiche degli abitanti e e per organizzare eventi che mettano in luce gli artigiani e le attività locali.

Il Comitato è composto da quattro donne: il presidente Viviana Pongiluppi, “l’artista del Comitato”, il vice presidente Valentina Perna, “la burocrate”, Nadia Spadano, la tesoriera ed infine, ma non per importanza, Katiuscia Tallarico, consigliere ed anima del Comitato.

“L’evento ‘Caruggi e Recanti’ è la fusione perfetta degli interessi del comitato in collaborazione con artisti locali che esporranno le proprie opere durante la manifestazione, unite da una nota sociale grazie alle associazioni che parteciperanno. Dalle 21.30 alle 23, la suggestiva piazzetta Gramsci sarà teatro di esibizioni sportive e tante sorprese a cura della Polisportiva Quilianese” spiegano dal Comitato del Borgo.

“Abbiamo pensato anche ai bambini che oltre a trovare giochi e divertimenti, dalle 18.30 alle 20.30, potranno fare ‘il battesimo della sella’ grazie ad Aequilian Asd, presso il campetto sportivo adiacente alla chiesa. Non vi resta altro che venirci a trovare, per trascorrere una serata in piacevole allegria, degustando prodotti tipici, birre artigianali e vini locali” concludono dal Comitato del Borgo.