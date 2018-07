Censimento 2018 a Loano, LoaNoi: “Errori nel bando per la ricerca dei rilevatori statistici”

Loano. “A seguito del comunicato stampa del Comune di Loano, riguardante la ricerca di 10 rilevatori statistici, per l’imminente Censimento del 2018, abbiamo protocollato un’interrogazione urgente all’assessore competente in quanto abbiamo modo di ritenere che il bando emesso contenga degli errori”.

Parola della lista civica LoaNoi, che ha poi spiegato così i motivi della propria scelta: “Abbiamo confrontato i requisiti richiesti dal Comune di Loano per potersi candidare con quelli contenuti nell’apposita Circolare Istat, constatando l’aggiunta, secondo noi non ammissibile, della ‘precedente esperienza’ nel fare indagini statistiche per l’Istat”.

“In sostanza, non sono state rispettate le indicazioni, come pure nel numero dei candidati richiesti, che per il Comune di Loano dovrebbero essere 16 e non 10, come scritto nel bando. Facciamo notare che il bando ricalca quello emesso dal Comune di Savona, poi ritirato, ufficialmente per carenza di candidati, in realtà per gli errori emessi e rilevati da cittadini ricorrenti. Chiediamo quindi spiegazioni esaustive, con l’obiettivo di rivedere e modificare il bando”.

“Tra l’altro, il bando, è stato emesso in ritardo, rispetto ad altri Comuni, che già in primavera hanno iniziato l’iter di ricerca e successiva formazione dei rilevatori”, hanno concluso dalla lista civica loanese.