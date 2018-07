Celle Ligure, inaugurato il nuovo “Centro prelievi ematici e biologici” 

Celle Ligure. Lo scorso sabato 28 luglio, l’amministrazione comunale di Celle Ligure ha inaugurato il nuovo “Centro prelievi ematici e biologici” presso la sede dei servizi sociali, in via Santi Giacomo e Filippo.

Il centro prelievi comunale ha iniziato la propria attività quest’oggi, attraverso la gestione del servizio affidata al “Consorzio Hcm” di Milano, individuato con apposita selezione. L’apertura al pubblico è prevista martedì e venerdì, dalle 7,30 alle 9.

Le prenotazioni degli esami ematologici e biologici potrà essere effettuata, con richiesta del proprio medico curante, presso i punti Cup Asl, ed, in particolare, al giovedì, presso il punto Cup Asl di Celle Ligure in via Santi Giacomo e Filippo, dalle 8 alle 12,30 e dalle ore 14 alle 16,30. Sarà comunque possibile effettuare la propria prenotazione in un qualsiasi punto Cup Asl e nelle farmacie convenzionate.

A partire da giovedì 26 luglio è stata attivata la procedura di prenotazione esami presso il punto Cup Asl di Celle Ligure. Dal mese di agosto sarà quindi possibile effettuare il ritiro dei referti presso il centro prelievi comunale di Celle Ligure, oltre che tramite la modalità on-line/portale Asl.

L’inaugurazione è stata vissuta con grande partecipazione dalla cittadinanza che ha manifestato al sindaco, Renato Zunino e all’assessore ai servizi sociali Luigi Chierroni il proprio gradimento circa la riapertura di questo importante servizio.

Con l’occasione inoltre il primo cittadino ha ringraziato il Consorzio Promotur di Celle Ligure per due importanti iniziative. La prima riguarda i proventi dell’ultima “Cena delle rose” dello scorso maggio, grazie alla quale è stata versata al Comune la considerevole somma di 6,500 euro con la quale i servizi sociali di Celle potranno sostenere diversi nuclei familiari in difficoltà, attraverso il pagamento di utenze gas e luce.

La seconda riguarda l’iniziativa “Spesa sospesa” con la quale chi farà la spesa in diversi supermercati del paese potrà inserire il resto ricevuto alla cassa in apposite urne: il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di generi alimentari che verranno consegnati, sempre attraverso l’intervento dei servizi sociali del Comune di Celle, a cittadini in difficoltà.