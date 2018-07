Celle Ligure, i bambini si trasformano in piccoli bagnini con l’iniziativa “Papà ti salvo io”

Celle Ligure. Si intitola “Papà ti salvo io” la manifestazione tenutasi ieri mattina a Celle Ligure e nata dalla collaborazione tra il Comune, la sezione di Savona e Finale Ligure della Società Nazionale di Salvamento, la capitaneria di porto, la guardia di finanza e la polizia municipale cellese.

L’ iniziativa è legata alla divulgazione della prevenzione dei pericoli in mare ed era rivolta ai bambini in età scolare i quali, dopo aver ripassato o appreso le “10 regole d’oro per la

Sicurezza in mare” , per un giorno sono diventati “Baby Watches”, cioè “piccoli bagnini” protagonisti attivi ed attenti, determinanti nei confronti dei valori della sicurezza, della prevenzione per una balneazione consapevolmente sicura, il rispetto dell’equilibrio ecologico marino ed una educazione stradale di base per un viaggio sicuro di andata e ritorno dai luoghi di mare.

Negli scorsi anni, per i suoi alti contenuti sociali, la manifestazione ha prodotto, a livello nazionale, l’interessamento del comando generale delle capitanerie di porto e della direzione generale del dipartimento di protezione civile che hanno inteso far sì che il messaggio che dalla stessa scaturisce possa diffondersi e raggiungere il maggior numero possibile di cittadini.

L’intero progetto è pubblicato qui.