Vado Ligure. “Dobbiamo sollecitare la Regione Liguria ad intervenire con il gruppo, non solo con il management locale ma anche con quello europeo, e in previsione dell’incontro del 25 al Mise sollecitare il governo nazionale perchè sia presente con un rappresentante politico”. Sono i due impegni richiesti da lavoratori di Bombardier, Rsu e sindacati questa mattina in consiglio regionale.

Alle 9.30 le sigle sindacali e una delegazione di lavoratori e lavoratrici hanno incontrato i capigruppo con l’obiettivo di sollecitare un intervento dell’ente guidato da Giovanni Toti presso il Governo in occasione del vertice previsto il 25 luglio presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Foto 3 di 3





In quella sede, annuncia Pasa, “i chiederà una cosa che chiediamo ormai dal luglio del 2016: lavoro. Si chiederà al gruppo di portare a Vado Ligure le commesse italiane che oggi ha negli stabilimenti tedeschi, e un intervento sollecito con Hitachi per quanto riguarda la commessa dei treni regionali”.

“Attualmente i lavoratori diretti di Bombardier sono oltre 500, con l’indotto arriviamo circa a 800 quasi tutti sul territorio savonese e ligure. Attualmente l’unica commessa su Vado è legata alla costruzione dei treni merci, inizia a settembre 2018 per esaurirsi un anno dopo. Dal settembre del 2019 non abbiamo più alcuna commessa per salvaguardare lo stabilimento vadese” conclude.